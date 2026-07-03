El tenista madrileño buscará el pase a los octavos de final del Grand Slam británico este viernes ante el jugador japonés, tras lograr una trabajada victoria en cinco sets frente a Pablo Carreño.

El All England Club no concede tregua en su calendario y Rafa Jódar afrontará este viernes 3 de julio una nueva cita histórica en su carrera profesional. Tras certificar su acceso a la tercera ronda de Wimbledon por primera vez, el jugador madrileño volverá a saltar a las pistas de hierba de Londres sin disponer de jornada de descanso. Su rival en esta eliminatoria será el japonés Shintaro Mochizuki, en un emparejamiento inédito en el circuito que determinará quién sigue adelante en el tercer Grand Slam de la temporada.

Jódar afronta este compromiso con un importante desgaste físico pero con la moral reforzada. El tenista español selló su clasificación para esta ronda tras derrotar a su compatriota Pablo Carreño en un exigente encuentro que se prolongó hasta los cinco sets, requiriendo tres horas y 43 minutos de intensa disputa sobre la superficie británica. Con este triunfo, el madrileño emula la trayectoria de figuras nacionales como Rafael Nadal y Carlos Alcaraz sobre el césped de Londres, encadenando una racha de cinco partidos ganados en la presente edición del torneo si se contabiliza su paso por la fase previa. En la ronda anterior, Jódar eliminó al estadounidense Ethan Quinn, quien llegaba tras ser finalista el pasado sábado en el Mallorca Championships.

Por su parte, Shintaro Mochizuki se presenta como el próximo obstáculo en el camino del jugador español. A sus 23 años, el tenista asiático ocupa actualmente la posición número 151 del ranking ATP y, al igual que Jódar, ha tenido que superar la fase clasificatoria para formar parte del cuadro principal en el All England Club. Debido a que no existen precedentes previos de enfrentamientos entre ambos profesionales, el partido supondrá el primer careo oficial dentro del circuito de la ATP.

Horario del Jódar – Mochizuki: ¿A qué hora se juega el partido de Wimbledon?

El encuentro correspondiente a la tercera ronda de Wimbledon 2026 entre Rafa Jódar y Shintaro Mochizuki está programado para disputarse este viernes 3 de julio. La organización del torneo ha ubicado el choque en el segundo turno de la pista 18, por lo que el inicio de las acciones en la capital británica está fijado para no antes de las 13:30 horas en el horario peninsular de España. La hora definitiva de comienzo quedará supeditada a la duración del partido previo fijado en dicha pista.

Televisión: ¿Dónde ver online y en directo el Jódar – Mochizuki?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro por televisión en directo desde España podrán hacerlo a través de la plataforma Movistar+. Dicho operador audiovisual ostenta los derechos de emisión en territorio nacional para este tercer Grand Slam de la temporada, encargándose de retransmitir todo lo que acontezca en la pista 18 entre el tenista madrileño y el jugador japonés.