El cupón diario de la ONCE reparte fortuna con el número 09684, mientras que la combinación ganadora de la Bonoloto queda definida por una decena de números altos.

Los sorteos de juegos de azar celebrados este miércoles, 4 de marzo de 2026, han dejado una nueva lista de agraciados en todo el territorio nacional. Tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado, a través de la Bonoloto, han hecho públicos los resultados oficiales que determinan el reparto de premios de esta jornada de mitad de semana.

En el sorteo del cupón diario de la ONCE, la fortuna ha sonreído al número 09684. Este boleto ha sido premiado con una cuantía de 35.000 euros por billete. Sin embargo, el premio de mayor calado ha recaído en la serie 041 del mismo número, que ha resultado agraciada con la denominada «Paga»: un premio de 36.000 euros anuales durante los próximos 25 años, lo que supone un importante respaldo económico a largo plazo para el poseedor del décimo.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Por su parte, el sorteo de la Bonoloto del miércoles ha arrojado una combinación marcada por la ausencia de números bajos en la primera decena. Los números seleccionados por el bombo han sido los siguientes:

16, 19, 22, 25, 29 y 47

Además de la combinación principal, el número complementario ha correspondido al 41, mientras que el reintegro ha recaído en el 0. Estos resultados configuran el cuadro de premios para los diferentes niveles de aciertos, desde la categoría especial hasta los premios menores por aproximación o reintegro del importe apostado.

Es fundamental recordar a todos los participantes que esta información tiene un carácter meramente informativo. Para una comprobación definitiva y con plenas garantías legales, se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados o consultar las listas oficiales proporcionadas por Loterías y Apuestas del Estado y la propia ONCE, que son los únicos organismos responsables de la validación de los premios.