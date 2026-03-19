El capítulo 378 de la serie de época de TVE revela el secreto de Luisa sobre el misterio de los bebés y los planes de don Hernando para los Gálvez de Aguirre

La tensión emocional y los secretos de familia marcan el nuevo episodio de ‘Valle Salvaje’. La ficción de época de Televisión Española regresa a la sobremesa este jueves 19 de marzo (17:35 horas) con una entrega determinante para el destino de sus protagonistas, especialmente para Eva, cuya encrucijada profesional y personal está a punto de resolverse.

Tras recibir una tentadora oferta para trasladarse a la ciudad, Eva comunicará finalmente su decisión. El capítulo 378 desvelará si la joven opta por emprender una nueva vida lejos de la comarca o si, por el contrario, decide permanecer vinculada a las intrigas de la zona. Esta resolución promete alterar el equilibrio de fuerzas entre los personajes principales, que aguardan con expectación su respuesta.

Luisa confiesa el motivo de su búsqueda

Otro de los grandes pilares del episodio de este jueves será la relación entre Luisa y Bárbara. Presionada por esta última, Luisa terminará por romper su silencio y confesará el verdadero motivo que la impulsa a buscar respuestas. Su investigación sobre el oscuro misterio de los bebés dará un giro inesperado tras esta revelación, dejando a Bárbara como depositaria de un secreto que podría cambiar la percepción de lo ocurrido en el pasado de la serie.

El yugo de don Hernando y el chantaje de Dámaso

En el plano de las intrigas de poder, don Hernando continúa moviendo los hilos de los Gálvez de Aguirre. Sin embargo, sus planes encontrarán una resistencia inesperada: José Luis decidirá desoír los consejos del antiguo duque, una actitud que no pasará inadvertida para Dámaso.

Cabe recordar que la situación es de extrema fragilidad, ya que se ha revelado el yugo al que Dámaso tiene sometido al noble mediante un chantaje permanente. La actitud de don Hernando ante esta presión constante sigue generando sospechas y movimientos estratégicos que marcarán el devenir de la pareja formada por Victoria y José Luis, cuyo futuro parece estar ya escrito según los designios del veterano estratega.

Con estas tramas en todo lo alto, ‘Valle Salvaje’ se consolida como el preámbulo perfecto para La Promesa, ofreciendo una ración de suspense y drama de época en la tarde de La 1.