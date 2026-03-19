El capítulo 797 de la serie de TVE desvela el nuevo cargo de Julieta en la empresa y el inesperado despido frenado de Ricardo

Las intrigas palaciegas de ‘La Promesa’ alcanzan un nuevo clímax este jueves 19 de marzo. La exitosa ficción de época de Televisión Española ofrece una entrega marcada por los cambios estructurales en el servicio y el creciente protagonismo de Julieta, quien logrará posicionarse en el círculo de confianza de Manuel de una forma que pocos esperaban en el palacio de los marqueses de Luján.

Tras haberle ofrecido Manuel un espacio de refugio en el hangar, Julieta decide dar un paso más allá en su implicación con los negocios del heredero. En el episodio 797, la joven se postulará oficialmente como ayudante de Manuel, asumiendo una responsabilidad de gran peso: la gestión de las cuentas de su empresa. Esta nueva alianza profesional promete generar suspicacias en el entorno de los Luján, dada la estrecha relación que comienza a forjarse entre ambos.

Leocadia contra Teresa: amenazas de despido y desconfianza

El clima en la zona del servicio sigue siendo de extrema hostilidad. Leocadia, incapaz de asimilar la información reciente, confrontará duramente a Teresa tras haberla visto besando a Cristóbal. Pese a que el ama de llaves intenta defenderse revelando la verdad que ya conoce todo el servicio —que no está casada y que Marcelo es su hermano—, Leocadia se mostrará incrédula y cargará contra ella tachándola de adúltera. La tensión escalará hasta la amenaza directa: si Teresa vuelve a acercarse a Cristóbal, será despedida de inmediato.

Por otro lado, la situación de Ángela no es mucho mejor. Tras recibir una bofetada de su madre por insistir en la paternidad de Cristóbal, la joven encontrará consuelo en Curro, a quien confesará la agresión sufrida.

Lorenzo y el conflicto por el título de Barón de Linaja

La Casa Real ha confirmado la recepción de la solicitud para restituir el título de Barón de Linaja a favor de Curro, un movimiento que ha desatado una tormenta política en el palacio. Aunque fue Manuel quien envió la carta firmando con su nombre para proteger a su primo, Lorenzo ha descubierto la maniobra y su furia no tiene límites, especialmente tras saber que Curro falsificó la carta para la timba.

Ignorando los deseos de Alonso de manejar el asunto con discreción, Lorenzo informará a Leocadia sobre el título, provocando la indignación de esta. Mientras tanto, en las dependencias del servicio se vivirá un momento de máxima incertidumbre: justo cuando Ricardo se disponía a despedirse de Pía y del resto de compañeros para abandonar ‘La Promesa’, Manuel intervendrá in extremis deteniendo su partida y ofreciéndole un nuevo puesto como su ayuda de cámara.