El líder del PP tacha de «indecente» la política exterior de España tras la entrega del sobre de PDVSA por parte de Víctor de Aldama ante el juez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de las últimas revelaciones del ‘caso Koldo’. Durante su intervención en la Conferencia Global Synergy 2026 celebrada en Bruselas, Feijóo ha acusado directamente al Ejecutivo de «mirar para otro lado» ante la crisis democrática en Venezuela y de aprovechar la situación para «hacer negocios e influencias con la dictadura» de Nicolás Maduro.

Las palabras del líder de la oposición se producen apenas horas después de conocerse que el empresario Víctor de Aldama ha entregado a la Audiencia Nacional un sobre —supuestamente facilitado por Delcy Rodríguez— que contendría información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista vinculada a la petrolera estatal venezolana PDVSA.

«Veremos qué información va saliendo»

Feijóo ha calificado la posición de España respecto al país latinoamericano como «indecente» y ha sugerido que en las próximas semanas se conocerán nuevos detalles sobre los vínculos económicos entre el Gobierno y Caracas. «Tenemos que saber cuáles son los intereses de PDVSA con el Gobierno de Sánchez y con la Internacional Socialista. Iremos conociendo», ha vaticinado ante el foro internacional.

Para el líder del PP, el Ejecutivo ha roto la «hermandad histórica» con Venezuela al dejar a su pueblo «solo ante la dictadura». En este sentido, ha criticado con dureza la pérdida de peso de la Unión Europea en Hispanoamérica, responsabilizando a Sánchez de haber dinamitado el papel de España como puente natural entre ambos continentes por realizar una «política de partido» en lugar de una «política de Estado».

El foco sobre Zapatero

En su discurso, Feijóo no ha pasado por alto el papel mediador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El líder popular ha cuestionado abiertamente las constantes visitas de Zapatero a Caracas en los últimos años: «¿Qué es lo que iba a buscar? ¿Qué es lo que iba a consolidar?», se ha preguntado retóricamente, vinculando la actividad del expresidente con la supuesta red de influencias que ahora investiga la Justicia.

Según Feijóo, Venezuela es el «ejemplo más claro» de cómo el Gobierno de Sánchez se ha «inhibido» ante las actuaciones de Nicolás Maduro, priorizando presuntos intereses económicos y empresariales por encima de la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que tradicionalmente ha liderado España en la región.