El reciente ataque a las instalaciones del yacimiento de gas Pars-Sur en Irán ha provocado un aumento significativo de las tensiones en el Golfo y en los mercados energéticos a nivel mundial. Este ataque se ha atribuido a Israel, según declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, en su cuenta de Truth Social, afirmó que su país y Catar no tuvieron participación ni conocimiento previo sobre el ataque a estas instalaciones, que son consideradas como el mayor campo de gas del mundo. Según sus palabras, Israel actuó por cuenta propia, motivado por la situación en Oriente Medio.

El mandatario afirmó: «Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular, y Catar no estuvo de ninguna manera involucrado con él, ni tenía idea de que iba a ocurrir». Trump también mencionó que solo se dañó una parte pequeña de la instalación, pero subrayó su importancia estratégica.

En su mensaje, Trump continuó insistiendo en que Irán había reaccionado de manera «injustificable» al ataque, dirigiendo represalias hacia una parte de la planta de gas natural licuado de Catar, lo cual incrementa las tensiones en la región.

Días después del ataque, Catar denunció nuevas agresiones por parte de Irán hacia sus instalaciones de liquidación de gas. Según la compañía estatal QatarEnergy, varios sitios críticos fueron atacados con misiles, generando incendios enormes y daños significativos, aunque no se reportaron víctimas.

Esto ha llevado a que, en respuesta a los ataques, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de seis países islámicos se realizara en Riad, donde reiteraron su condena hacia las acciones de Irán y solicitaron el cese inmediato de estas agresiones.

El príncipe Faisal bin Farhan, el ministro de Relaciones Exteriores saudí, afirmó en una rueda de prensa que tales acciones por parte de Irán «no pueden ser justificadas bajo ninguna circunstancia», advirtiendo que podría haber consecuencias políticas y morales, así como la posibilidad de responder militarmente si la situación no se resuelve.

A medida que las tensiones se intensifican, la comunidad internacional observa atentamente los acontecimientos, preocupada por las repercusiones que esta violencia puede tener no solo en la región, sino en los mercados de energía globales, ya que las instalaciones de gas natural son vitales para la economía mundial.