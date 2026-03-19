El conjunto de Íñigo Pérez defiende en un Estadio de Vallecas de gala la ventaja de dos goles lograda en Turquía para acceder a los cuartos de la Conference League

El Estadio de Vallecas se prepara para vivir este jueves, 19 de marzo, una de las noches más significativas de su centenaria historia. El Rayo Vallecano recibe al Samsunspor turco con la misión de certificar su clasificación para los cuartos de final de la UEFA Conference League, un logro que permitiría al club franjirrojo igualar su mejor registro continental: los cuartos de final de la Copa de la UEFA alcanzados en la temporada 2000/2001.

Un Rayo sólido ante el debutante otomano

El equipo dirigido por Íñigo Pérez afronta la vuelta de estos octavos de final con una renta favorable tras el 1-3 cosechado en el partido de ida. Aquel encuentro en tierras turcas supone el único precedente entre ambas entidades, en un cruce inédito hasta la presente campaña. Los madrileños llegan a la cita con la moral reforzada tras encadenar siete partidos sin conocer la derrota, el último de ellos un empate agónico ante el Levante (1-1) gracias a un tanto de Pathé Ciss en el tiempo de descuento.

Con un balance reciente de dos victorias y tres empates en sus últimos cinco compromisos, el Rayo se muestra como un bloque «duro de roer» que busca hacer valer el factor campo. Por su parte, el Samsunspor, bajo la tutela de Thorsten Fink, afronta su temporada de debut en Europa con la necesidad de remontar dos goles. Aunque el cuadro otomano llega tras vencer al Kayserispor en su liga doméstica, su irregularidad y su precedente negativo a domicilio ante rivales de las grandes ligas —cayó 2-0 frente al Mainz 05— siembran dudas sobre su capacidad de reacción en Vallecas.

Horario y dónde ver el Rayo Vallecano – Samsunspor

El encuentro dará comienzo a las 21:00 horas de este jueves. El arbitraje correrá a cargo del colegiado alemán Sascha Stegemann, quien contará con la asistencia de su compatriota Pascal Müller desde la sala VAR.

La retransmisión televisiva en España se podrá seguir a través de:

Canal: Movistar Plus+ Liga de Campeones 2.

El camino hacia la final

El ganador de esta eliminatoria ya conoce su posible horizonte en la competición. Quien logre el billete para los cuartos de final se medirá al vencedor del duelo entre el AEK de Atenas y el Celje. Actualmente, el conjunto heleno parte como claro favorito tras el contundente 0-4 logrado en el partido de ida en Eslovenia. Para el Rayo, superar este trámite no solo supondría una alegría deportiva, sino la confirmación de que este proyecto europeo puede mirar de tú a tú a la historia del club.