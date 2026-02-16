La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, destacó este lunes el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma del acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Díaz afirmó que Sánchez “siempre ha estado en el lado correcto de la historia”, incluso en momentos de desacuerdo entre ambas formaciones.

La vicepresidenta lanzó un mensaje de unidad en una semana clave para los partidos de izquierda, marcada por actos destinados a reforzar alianzas electorales frente al auge de la extrema derecha. “Hoy damos un paso más, pero nos queda mucho por hacer”, afirmó Díaz, subrayando la intención de su formación de continuar impulsando políticas a favor de los trabajadores.

Entre los objetivos mencionados, Díaz destacó la mejora del registro horario, la reducción de la jornada laboral, la protección del trabajo en el sector cultural, la erradicación de horas extras impagadas y la defensa frente a despidos injustificados o mal regulados, en línea con la legislación internacional.

La intervención de la vicepresidenta refuerza la idea de que la legislatura seguirá centrada en “mejorar el bienestar de la gente trabajadora” y en consolidar los logros sociales alcanzados hasta la fecha.