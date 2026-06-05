La plataforma de entretenimiento presentará el próximo 28 de agosto esta miniserie de cinco episodios que cuenta con un reparto integrado por Daniel Ibáñez, Ricardo Gómez y Brays Efe, y cuyas localizaciones se sitúan en Mazarrón.

Netflix ha desvelado este jueves los primeros detalles oficiales, las imágenes iniciales y el vídeo de avance de ‘Toda la verdad de mis mentiras’, la producción audiovisual que adapta la novela homónima escrita por Elísabet Benavent. Esta obra literaria, publicada originalmente por la editorial Suma en el año 2019, se convertirá en la tercera novela de la autora que la compañía de entretenimiento traslada al formato de serie de televisión, después de los lanzamientos previos de ‘Valeria’ y ‘Un cuento perfecto’. El estreno de la ficción se producirá el próximo 28 de agosto con la publicación simultánea de sus cinco capítulos.

El reparto principal de la miniserie está encabezado por los actores Daniel Ibáñez (conocido por sus papeles en ‘La novia gitana’ y ‘Segundo premio’), Itziar Manero (‘Manual para señoritas’ y ‘Las chicas están bien’) y Ricardo Gómez (‘La Suerte: una serie de casualidades’ y ‘Cuéntame cómo pasó’). Junto a ellos, la producción cuenta con la participación de Brays Efe (‘Paquita Salas’ y ‘Tengo que morir todas las noches’), Lucía de la Fuente (‘Tóxico’ y ‘Las brujas de Zugarramurdi’) y Clara Sans (‘Innato’ y ‘Celeste’).

La estructura de producción de este proyecto original se desarrolla en colaboración con la compañía productora Plano a Plano, responsable de la adaptación previa de ‘Valeria’. En el apartado ejecutivo, la función recae en la propia escritora Elísabet Benavent junto a Ángel Armada y Marina Pérez. La labor de producción corre a cargo de César Benítez, mientras que la dirección de las escenas ha sido ejecutada de forma conjunta por María Togores y Marina Pérez. Esta última también asume la responsabilidad de la escritura del guion en colaboración con la guionista Montaña Marchena.

La trama argumental de la miniserie se centra en la convivencia de Coco y Marín, dos mejores amigos que comparten residencia desde hace años. La historia se desencadena en el momento en que el grupo de amigos se dispone a realizar un viaje a bordo de una caravana con el propósito de celebrar la despedida de soltera de Blanca. La experiencia del trayecto experimenta un giro cuando se produce la revelación progresiva de los secretos ocultos entre los integrantes de la pandilla.

Las principales localizaciones geográficas de la miniserie se sitúan en el municipio de Mazarrón, en la Región de Murcia. El proceso de rodaje de los diferentes episodios se llevó a cabo en enclaves costeros como las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, además de las Calas de Bolnuevo, localizadas en el Puerto de Mazarrón. El despliegue de la grabación también integró las instalaciones del Hotel Bahía, un establecimiento de supermercado y tramos de carreteras que conectan los términos municipales de Mazarrón y Lorca.