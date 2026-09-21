21 de septiembre de 2026, 17:25: La 1 (TVE) emite un capítulo de La Promesa centrado en las decisiones de Curro y Pía, según el avance publicado por RTVE.es el 20.09.2026.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El capítulo arranca con la repercusión del rechazo de Pía: Curro acepta su negativa y comunica la decisión al marqués, además de pedir a Leocadia que le acompañe al altar. Ese cambio modifica la planificación del compromiso y desplaza a quienes iban a ocupar ese papel simbólico.

El avance añade que Leocadia queda implicada en el itinerario de Curro y que la señora de Figueroa, aunque dolida por no haber sido la primera opción, termina aceptando. Es decir, la negativa inicial se reconduce mediante una aceptación que reordena alianzas familiares y protocolos sociales dentro del palacio.

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En paralelo, Martina se enfrenta a Jacobo: le exige que anuncie su ruptura y abandone el palacio para recuperar espacio personal. Jacobo, sin embargo, responde con una propuesta inesperada: ofrece ser la coartada que permita a Martina y Adriano vivir su relación.

Ese giro transforma la confrontación en una negociación estratégica: no se trata solo de romper, sino de proteger una relación dentro de las restricciones sociales del palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25, con el capítulo correspondiente al lunes 21 de septiembre de 2026, según el avance publicado por RTVE.es (20.09.2026).

En Ceuta, la emisión sigue el mismo horario indicado por RTVE; el televisor local vuelve a ser punto de encuentro para quienes siguen la serie y sus tramas sobre lealtades y alianzas en el palacio.

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