Sueños de Libertad se emite el lunes, 21 de septiembre de 2026 en Antena 3 a las 15:45, según el avance semanal difundido por la cadena; el documento facilitado no incluye las escenas concretas del capítulo de hoy.

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El avance abarca el periodo del lunes 21 al viernes 25 de septiembre y lista referencias como “El Trompas detenido” y “David Sánchez”.

En el extracto también figura la mención a “Leonardo Marcos Guardia Civil”, pero el material no aclara cómo se vinculan esas entradas con la trama del episodio del lunes. Con los datos disponibles no es posible confirmar qué escenas o giros concretos aparecerán hoy en la ficción.

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Para los espectadores de Ceuta, Antena 3 se recibe por la TDT local, y el inicio del episodio a las 15:45 corresponde al mismo horario peninsular (CET).

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El capítulo del lunes 21 de septiembre forma parte de la progresión narrativa semanal centrada en la familia perfumera en la Toledo de los años 50, según el avance.

El material facilitado no detalla escenas específicas ni giros argumentales del día, por lo que las referencias del listado deben considerarse accesos de plataforma o de cabecera y no confirmaciones directas de contenido.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

El episodio se emite en la franja de sobremesa habitual de la cadena; en Ceuta puede seguirse por la TDT en el horario indicado.

(Fuente: avance semanal de prensa facilitado).

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