Capítulo 490 —emitido el lunes 21 de septiembre de 2026— sitúa el choque entre Alejo y Manuela como eje central de Valle Salvaje en La 1.

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Según el avance semanal publicado por RTVE (RTVE.es, 20.09.2026), la relación entre Alejo y Manuela vuelve a tensarse porque ella aparece cada vez más desconectada de la realidad.

El mismo avance recoge que don Hernando amenaza al muchacho, un giro que remite al detonante de la cena y al impacto directo sobre Luisa y la relación entre Alejo y Manuela.

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Además, la semana incorpora tres elementos que condicionan la trama: la fortuna de Dámaso, el bautizo de los bebés y la llegada a la Casa Pequeña de una persona que Bárbara no esperaba encontrar.

El capítulo funciona como eslabón: el enfrentamiento inicial entre Alejo y Manuela condiciona las decisiones posteriores, mientras las amenazas de don Hernando y los nuevos sucesos en torno a la fortuna y el bautizo amplían el conflicto.

En Ceuta, la emisión en la franja de tarde de La 1 mantiene el horario habitual para seguir la evolución de la trama y consultar los avances en RTVE.es.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

El lunes 21 de septiembre de 2026, Valle Salvaje se emite en ese horario en la señal de La 1 (TVE).

El seguimiento desde Ceuta se completa con el habitual acceso a la información del avance procedente de RTVE.es, donde se recoge el detalle de los contenidos de cada jornada.

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