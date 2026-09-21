El lunes 21 de septiembre de 2026 arranca una semana televisiva con estrenos y nuevas entregas de series como Los Simpson, Ted Lasso y Linternas, disponibles en la oferta habitual de cadenas y plataformas.

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Los Simpson

Humor cotidiano en Springfield

La familia Simpson vuelve a episodios que narran conflictos domésticos y situaciones laborales alrededor de Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Homer, empleado en la central nuclear de Springfield, encarna las torpezas que desencadenan la mayoría de las tramas; el resto de la familia aporta contrapuntos y subtramas recurrentes.

En Ceuta su formato familiar sigue siendo una opción habitual para el prime time doméstico.

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Hombres en una Misión

Juego de humor y fantasía escolar

El programa plantea una dinámica en la que celebridades masculinas participan en pruebas con estética de instituto y elementos fantásticos. Cada entrega combina desafíos de humor, pruebas físicas y números orientados al entretenimiento ligero.

Para quienes buscan una emisión ligera, funciona como alternativa de desconexión tras la jornada laboral.

Kamen Rider

Historias con esquema recurrente

Cada temporada de Kamen Rider plantea arcos independientes con protagonistas distintos, pero mantiene un patrón: un motorista que, mediante tecnología o poderes, se transforma utilizando una consigna o frase característica. El interés recae en la mitología del universo y en la continuidad temática entre temporadas.

En Ceuta atrae sobre todo a público juvenil y aficionados al género tokusatsu.

The Daily Show

Noticias con sátira

Vinculada históricamente a Jon Stewart, la franquicia se define por su mezcla de actualidad, política y sátira. El formato se emite en Comedy Central desde 1996 y mantiene un enfoque crítico sobre la agenda informativa.

Su mirada satírica ofrece en Ceuta un contrapunto a los informativos convencionales y a la cobertura política local y nacional.

Ted Lasso

Un entrenador inesperado en el fútbol inglés

La serie sigue a un entrenador de fútbol americano que acepta dirigir un club de fútbol inglés pese a su falta de experiencia en el deporte. Su vía es la gestión humana: intenta ganarse al vestuario y a la afición con métodos poco ortodoxos y optimismo persistente.

Por tono, suele funcionar en Ceuta como opción para ver varios episodios seguidos y desconectar.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Reencarnación y formación en un mundo fantástico

La trama arranca cuando el protagonista muere y renace como un bebé en un mundo de espada y brujería, conservando recuerdos de su vida anterior. La serie se centra en su aprendizaje y en la construcción progresiva del universo narrativo.

Es una referencia dentro del anime de desarrollo de personaje y atrae a seguidores del género en la ciudad.

Tierra de mafiosos

Guerra entre familias criminales en Londres

La ficción plantea el choque entre las familias Harrigan y Stevenson por el control de territorios en Londres. En medio aparece Harry Da Souza, un personaje descrito como un solucionador peligroso y carismático; la trama explora las consecuencias personales y colectivas del conflicto.

Su eje criminal convierte cada episodio en un avance hacia nuevas tensiones narrativas.

Linternas

Policías intergalácticos en un misterio terrestre

La serie sigue al recluta John Stewart y al veterano Hal Jordan, dos policías intergalácticos implicados en una investigación que arranca con un asesinato en Estados Unidos y deriva en tramas más oscuras. Combina acción, mitología de superhéroes y elementos de investigación.

Quienes buscan acción y un planteamiento de investigación encontrarán en esta propuesta un ritmo adecuado para la semana.

La parrilla de la semana del lunes 21 de septiembre de 2026 ofrece opciones que van del humor familiar a la sátira política, pasando por aventuras fantásticas y tramas criminales, adaptables a distintos ritmos de consumo en Ceuta.

Fuente: fichas de las series aportadas en la convocatoria (con temporada de inicio y valoración).

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