La Promesa vuelve a La 1 a las 17:25 con el regreso condicionado de Simona y Candela y la cancelación de la boda de María, según el avance semanal publicado en RTVE.es para la franja del 14 al 18 de septiembre.

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Qué pasará hoy en La Promesa

La semana arranca con el regreso de Simona y Candela a la cocina tras la insistencia de Curro. El avance señala que su reincorporación está condicionada al despido de Julio.

El fragmento publicado por RTVE.es muestra cómo esa condición desemboca en una promesa del marqués: el ayuda de cámara del duque de Buenaventura no será responsable de la cocina. El avance no detalla el procedimiento del despido, pero ata el regreso de las cocineras a esa garantía del marqués.

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María cancela su boda con Carlo. En el último momento ella comunica al lacayo que no está enamorada y, según el avance, Carlo queda destrozado tras la ruptura.

En la planta noble se produce otro movimiento relevante: Leocadia asume un papel destacado y aparece como madrina de Curro, un giro que conecta las maniobras del palacio con el entorno familiar y las decisiones sobre el orden interno.

Con estos cambios —regresos condicionados, rupturas personales y redefinición de responsabilidades— el episodio muestra cómo se reconfiguran los planes en la casa cuando se imponen condiciones o se rompen compromisos.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 (TVE) en su horario habitual de 17:25.

En Ceuta la señal de La 1 se recibe por TDT, por lo que los espectadores ceutíes pueden seguir el capítulo en abierto a esa hora.

Fuente: avance semanal de La Promesa publicado en RTVE.es (13.09.2026) para la franja del 14 al 18 de septiembre.

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