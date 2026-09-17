La cadena de Mediaset retrasa el inicio del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona a las 22:55 horas a partir de este 18 de septiembre, tras apostar por el ‘access’ en la quinta noche de la semana

Telecinco ha reestructurado la oferta de su parrilla de cara a la noche de los viernes mediante un recorte en la duración de ‘De Viernes’. El espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona comenzará su emisión a partir de las 22:55 horas a partir de este 18 de septiembre, tras tomar Mediaset la decisión de incluir una entrega de ‘First Dates’ en la franja del ‘access prime time’. Con este ajuste en la programación, el formato producido por Mandarina reducirá su tiempo de emisión de cuatro a tres horas de duración.

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La noche de los viernes se caracterizaba por ser una de las pocas jornadas televisivas que no disponía de una oferta específica de ‘access prime time’ en la cadena principal de Mediaset. Sin embargo, el grupo de comunicación ha optado por extender su estrategia diaria a la quinta noche de la semana tanto en Telecinco como en Cuatro.

En el caso de Telecinco, la cadena ofrecerá nuevas entregas de ‘First Dates’, el formato presentado por Carlos Sobera, desde las 21:50 horas. Esta decisión ha obligado a retrasar el arranque habitual de ‘De Viernes’. La propia cuenta oficial del programa en la red social «X» ha sido la encargada de confirmar de forma pública la reordenación de los horarios: «Cambiamos de horario. A partir de esta semana ‘De Viernes’ empieza a las 22:55 horas justo después de ‘First Dates'».

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¡Cambiamos de horario! ⏰



A partir de esta semana, ¡De Viernes! empieza a las 22:55, justo después de First Dates.



📺 Te esperamos en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta.

🪩 #DeViernes pic.twitter.com/nddLb7LVgs — ¡De Viernes! (@deviernestv) September 16, 2026

Por su parte, Cuatro mantendrá en la noche de los viernes la emisión de ‘Horizonte’, espacio que cuenta con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como presentadores.

Coincidencia con la competencia y antecedentes en la cadena

La modificación horaria de ‘De Viernes’ se produce en una jornada en la que Antena 3 estrena la nueva edición de ‘La Voz’. Asimismo, en La 1 de Televisión Española se lanza la docuserie ‘Lorca, las horas perdidas’, programada tras la emisión de ‘Los archivos secretos del NO-DO’ dentro del nuevo bloque temático denominado «Lo hacemos público».

Este recorte en la duración del formato de Santi Acosta y Beatriz Archidona supone un nuevo cambio para su equipo de producción. Previamente, Mediaset acordó la cancelación definitiva de la apuesta vespertina ‘De lunes a viernes’ en las tardes de Telecinco. Dicha retirada se produjo a pesar de que el espacio registraba una evolución al alza en sus cifras de audiencia y anotaba datos superiores a ‘El verano se mueve’, la oferta conducida por Ion Aramendi. Este último programa sí logró la renovación para la sobremesa de la cadena, donde forma tándem con ‘El diario de Jorge’ y los concursos ‘Rueda la letra’ y ‘Allá tú’.