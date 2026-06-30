El Partido Popular volverá a exigir la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Cámara Alta. En esta ocasión, el grupo parlamentario popular formalizará su citación ante la comisión de investigación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según ha anunciado este martes en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Esta decisión supone la segunda llamada parlamentaria a Zapatero, quien ya testificó previamente en la denominada comisión del «caso Koldo». García ha argumentado que las circunstancias que rodean al expresidente han experimentado una transformación sustancial desde el pasado mes de marzo, afirmando taxativamente que en su anterior intervención parlamentaria «mintió» y que su situación penal «ha cambiado mucho», encontrándose actualmente «imputado por delitos muy graves».

«Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez y también está obligado a dárselas a los españoles», ha aseverado la portavoz, subrayando que el PP cita «sin complejos» al exjefe del Ejecutivo.

La portavoz ha precisado que, si bien el nombre del exjefe del Ejecutivo socialista ya ha sido formalmente incorporado en el listado de comparecientes, aún no se ha fijado una fecha oficial para su citación. El Grupo Popular prevé determinar el momento preciso «cuando crea conveniente, en función de la investigación y de los avances de las pesquisas judiciales».

Giro en la investigación: El silencio de la exsecretaria y el hallazgo de joyas

La ofensiva parlamentaria del Partido Popular se ha recrudecido tras la comparecencia, el pasado lunes, de la exsecretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, ante la misma comisión de la SEPI. Durante su intervención, Alcázar optó por acogerse a su derecho a no declarar, una postura que, según la portavoz del PP, tuvo el claro objetivo de «proteger a Zapatero, a ella misma o para protegerse los dos».

Ante este silencio administrativo, el PP no descarta volver a citar a Alcázar en función de la evolución de las investigaciones del caso y de su futura declaración en sede judicial como imputada. «Aquí no vamos a pasar ni una», ha advertido con severidad García.

La portavoz popular ha dirigido duras críticas relativas a los supuestos objetos de valor vinculados a los registros oficiales, tildando de «extrema gravedad» los indicios sobre las joyas halladas en la oficina de Zapatero. En palabras de García, resulta inadmisible que mientras el expresidente «arruinaba a España con la crisis», él «se forraba con joyas».

Sin tregua estival para el Ejecutivo de Sánchez

Con la ampliación del plan de trabajo de la comisión de investigación de la SEPI, el Partido Popular busca mantener una fiscalización rigurosa sobre el actual Gobierno durante el periodo vacacional. Alicia García ha asegurado de forma rotunda que el mes de julio «no le va a dar tregua» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde las filas del principal partido de la oposición sostienen que, a pesar de las presuntas intenciones del jefe del Ejecutivo de «comprar tiempo a costa de lo que sea para tapar su corrupción», dicha estrategia resultará inviable. El PP fundamenta esta afirmación tanto en la solidez de las investigaciones judiciales en curso como en la continuidad ininterrumpida de los trabajos de la comisión en el Senado, que mantendrá su actividad ordinaria a lo largo de todo el verano.