El avance semanal (episodios 895-899, 31 de agosto-4 de septiembre de 2026) revela que el duque de Buenaventura filtró a la prensa la información sobre la paternidad de Máximo. La noticia aparece antes de lo previsto y obliga a reordenar las lealtades dentro del palacio.

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Fue Tomasa quien, al leer el periódico, llevó la noticia al duque de Buenaventura. En lugar de mostrarse alterado, el duque reacciona con una distancia fría que impresiona a quienes le rodean.

La frialdad del duque no es un detalle menor: según el avance, esa actitud se explica porque él mismo filtró la información. Leocadia se queda sin palabras al enterarse; la revelación implica que alguien decidió exponer la intimidad familiar de manera calculada antes incluso de que los hechos se hubieran aclarado internamente.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El episodio del miércoles, 2 de septiembre de 2026 pivota sobre las consecuencias inmediatas de la filtración. La noticia ya está instalada en la vida cotidiana del palacio —leída primero por Tomasa en el periódico— y el avance enfatiza que no se trata solo de un impacto externo: hay un movimiento interno con intención.

El conflicto deja de ser solamente «qué pasó» para convertirse en «quién lo provocó y con qué objetivo». Eso convierte cada mirada y cada gesto en posibles pistas; la serie empuja ahora la trama hacia las dudas sobre confianza y traición entre los personajes.

El choque emocional recae principalmente en Leocadia, que sufre al conocer la implicación del duque, mientras otros miembros de la casa valoran las posibles consecuencias reputacionales y las alianzas que podrían redefinirse en los próximos capítulos.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (horario habitual).

Cuando la prensa irrumpe en la trama, las repercusiones no tardan en trasladarse a los pasillos del palacio; este episodio promete acelerar el ritmo narrativo.

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