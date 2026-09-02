Este miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 16:30 en La 1 / TVE, Enriqueta y don Hernando protagonizan un enfrentamiento que puede cambiar el equilibrio en Valle Salvaje.

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Según el avance del capítulo, las palabras entre Enriqueta y Hernando dejan de ser meras advertencias y trazan una línea clara entre ambos bandos. El choque llega en un momento delicado para sus posiciones dentro de la comunidad y amenaza con fracturar alianzas: decisiones que antes se tomaban con cautela ahora podrían derivar en castigos, represalias o cambios de lealtades. La escena promete tensar aún más las relaciones familiares y sociales en la aldea.

El avance también muestra la reacción del marqués, que explota al enterarse de que Braulio besó a su hija.

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Ese gesto —según el avance— actúa como catalizador: además del orgullo herido, podría provocar movimientos concretos de autoridad y presión sobre Braulio y su entorno. No está claro si la respuesta del marqués será sancionadora, negociadora o una mezcla de ambas, pero su enfado deja entrever que el statu quo del valle corre peligro.

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE cada tarde, en su horario habitual de las 16:30. Si no puedes seguir la emisión en directo, consulta la programación de la cadena para opciones de reposición y plataformas donde esté disponible.

El episodio de hoy promete dejar huella: el choque entre Enriqueta y Hernando y la explosión del marqués por lo sucedido entre Braulio y su hija pueden marcar un antes y un después en la vida del valle.

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