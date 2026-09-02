Miércoles 2 de septiembre de 2026: la parrilla combina informativos en prime time, concursos y cine a altas horas. El consejo rápido: escoge primero tu “momento” (noticias, entretenimiento o cine) y organiza la noche en torno a ello.
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Los informativos y los magazines fijan el tono de la velada. Antena 3 y Telecinco ofrecen arranques informativos claros; La 1 desplaza después el foco al deporte; Cuatro y laSexta apuestan por cine y entretenimiento tardío.
La 1
Panorama público y entretenimiento con músculo informativo
- 20:25 — Aquí la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:40 — Teledeporte 2
- 21:45 — El grand prix del verano
- 00:50 — El grand prix del verano
La 1 arma una secuencia que va de lo cotidiano al entretenimiento: Aquí la tierra abre proximidad y Telediario 2 pone el contexto nacional. A partir de ahí, el bloque deportivo con Teledeporte 2 antecede al entretenimiento de entretenimiento puro (El grand prix del verano), útil si quieres una noche “de casa” que combine información y ocio.
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Imprescindibles: Telediario 2 (20:55); Teledeporte 2 (21:40); El grand prix del verano (21:45).
La 2
El triángulo: conocimiento, letras y thriller televisivo
- 20:40 — Trivial Pursuit
- 21:30 — Cifras y letras
- 22:00 — Cifras y letras
- 22:35 — Un asesinato con vistas
- 23:25 — Un asesinato con vistas
- 01:30 — El guardaespaldas
La 2 propone una noche de retos mentales y suspense: concursos al inicio y ficción de misterio al final. Esa alternancia mantiene la atención sin exigir una emocionalidad continua.
Si prefieres pensar y después tumbarte con intriga, la cadena encadena Trivial Pursuit y Cifras y letras, para rematar con Un asesinato con vistas y, si te quedas, El guardaespaldas.
Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:40); Cifras y letras (21:30 o 22:00); Un asesinato con vistas (22:35).
Antena 3
Prime time de preguntas, informativos y el gran “tirón” del entretenimiento
- 20:00 — Pasapalabra
- 21:00 — Antena 3 Noticias 2
- 21:30 — Deportes 2
- 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 — El Hormiguero
- 23:00 — La mesa
- 01:40 — Cuerpo de élite
Antena 3 estructura la noche por capas: concurso, informativo, deporte y entretenimiento con tirón popular.
Comienza con Pasapalabra, continúa con Antena 3 Noticias 2 y el bloque deportivo, y deja El Hormiguero como reclamo para quien busca un prime time más ligero y participativo. Más tarde aparecen La mesa y Cuerpo de élite para extender la jornada.
Imprescindibles: Pasapalabra (20:00); Antena 3 Noticias 2 (21:00); El Hormiguero (21:45).
Cuatro
Noticias con picante, citas a prueba y cine que llega directo
- 20:00 — Noticias Cuatro
- 20:45 — El Desmarque Cuatro
- 21:00 — El tiempo
- 21:15 — First Dates
- 21:40 — Horizonte
- 23:00 — Scarlett Johansson protagoniza «Lucy»
- 00:30 — Viajeros Cuatro
- 01:45 — Viajeros Cuatro
Cuatro tiende al contraste: información y análisis en la franja temprana, entretenimiento relacional y un cierre de cine.
Si quieres empezar informado y acabar desconectando, la secuencia Noticias Cuatro → First Dates → Horizonte y la película Lucy cumple ese propósito: alternancia entre contexto, conversación y espectáculo.
Imprescindibles: First Dates (21:15); Horizonte (21:40); Lucy (23:00).
Telecinco
Una mezcla de actualidad, citas y estreno de blockbuster televisivo
- 20:00 — ¡Allá tú!
- 21:00 — Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 — El demarque Telecinco
- 21:40 — El tiempo
- 21:45 — First Dates
- 23:00 — George Clooney y Julia Roberts protagonizan «Viaje al paraíso»
Telecinco plantea un prime time con foco en el entretenimiento emocional y el cine comercial al cierre.
Arranca con entretenimiento ligero, pasa por su informativo de la noche y sitúa First Dates como opción para quien busca programas de citas. A las 23:00 llega la película Viaje al paraíso para los que prefieren cerrar con cine reconocido.
Imprescindibles: Informativos Telecinco 21:00 (21:00); First Dates (21:45); Viaje al paraíso (23:00).
laSexta
Actualidad, deporte y thriller-cine para quienes no paran
- 20:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:20 — laSexta Meteo
- 21:25 — laSexta Deportes
- 21:30 — El Objetivo
- 23:00 — Bruce Willis protagoniza «Testigo protegido»
- 01:05 — Cine: sola con un extraño
laSexta concentra noticias y análisis, y remata con thriller para los que buscan tensión nocturna.
Tras las noticias y el repaso meteorológico/deportivo aparecen programas de análisis como El Objetivo, y el cierre cinematográfico con Testigo protegido y más tarde Cine: sola con un extraño.
Imprescindibles: El Objetivo (21:30); laSexta Deportes (21:25); Testigo protegido (23:00).
Cierre práctico: prueba esta secuencia tipo: informativos (La 1 20:55 / Antena 3 21:00 / Telecinco 21:00 / laSexta 20:00 o 21:00) + bloque de entretenimiento (El Hormiguero 21:45 en Antena 3; First Dates 21:15 o 21:45 en Cuatro/Telecinco; El grand prix del verano 21:45 en La 1) + cine (Lucy 23:00 en Cuatro; Viaje al paraíso 23:00 en Telecinco; Testigo protegido 23:00 en laSexta). El truco está en elegir un objetivo y seguirlo hasta el final.