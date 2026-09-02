Este miércoles 2 de septiembre de 2026 Antena 3 emite el capítulo de “Sueños de libertad”, ambientado en Toledo en los años 50, que abre con decisiones médicas y una guerra comercial que tensionan a la familia perfumera.

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Pablo se prepara para una operación que podría cambiar su futuro y decide poner sus asuntos en orden antes de entrar en quirófano: el avance recuerda que el lunes pidió a Nieves que comprobara su testamento ante notario. Además intenta recuperar el contacto con su hermana Soraya, un intento de cerrar relaciones pendientes en medio de la incertidumbre sanitaria; ese pulso entre lo personal y lo definitivo marca su hilo dramático en el episodio.

Marta y Fina atraviesan un bache serio en su relación, con un vínculo que se tambalea y obliga a replantear la convivencia.

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El triángulo entre Begoña, Andrés y la tercera mirada del entorno avanza: Begoña y Andrés se acercan, pero Beatriz actúa como fuerza disruptiva. El avance deja claro que Beatriz está dispuesta a aprovechar cualquier ocasión para frenar ese vínculo, lo que convierte en riesgosas incluso las escenas más cotidianas entre ellos y obliga a recalcular alianzas dentro de la trama.

La competencia profesional añade presión: la tensión entre Marta y Gabriel se alimenta de la guerra comercial entre sus perfumes, de modo que la disputa empresarial se filtra en lo afectivo y en las lealtades familiares, potenciando los choques que veremos hoy.

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Con cirugía, rupturas y batallas comerciales en juego, el capítulo de hoy promete intensidad y giros que pueden redistribuir alianzas.

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