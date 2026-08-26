Capítulo 892 de La Promesa: se emite este miércoles, 26 de agosto de 2026, a las 17:25 en La 1 / TVE. Los espectadores de Ceuta pueden seguirlo por La 1 en TDT o en directo en la plataforma RTVE Play, que ofrece la señal de la cadena.

El avance de prensa apunta a que la Vuelta ciclista a España podría provocar ajustes puntuales en la parrilla, por lo que conviene comprobar la programación antes de la emisión.

Qué pasará hoy en La Promesa

El avance oficial no aporta giros concretos ni nombres de personajes en conflicto, pero mantiene el tono habitual: intrigas en torno al palacio, decisiones que condicionan relaciones y escenas que tensan la convivencia entre los protagonistas.

Para el capítulo 892 se espera continuidad en las tramas ya abiertas: secretos sin resolver, alianzas frágiles y consecuencias que se medirán en próximos episodios. No hay, por ahora, descripciones detalladas de resoluciones definitivas.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de las 17:25. Este miércoles, 26 de agosto de 2026 es la cita para seguir el capítulo del día.

Si hay dudas por la coincidencia con la Vuelta ciclista a España, consulte la guía de programación de RTVE o la parrilla de su operador local por si se anuncian cambios.

Nos vemos en el palacio: La Promesa vuelve este miércoles a las 17:25 en La 1.

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