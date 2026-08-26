El avance del 24 al 28 de agosto confirma que Dámaso tramó el secuestro del hijo de Adriana; ‘Valle Salvaje’ emite el miércoles 26 de agosto de 2026 con esa revelación como eje del episodio.

La prueba o confesión sobre el robo cambia el mapa de alianzas del pueblo. Rafael queda señalado y afronta un posible “ajuste de cuentas”: su papel pasa de intermediario a objetivo, y la serie sitúa su reacción como determinante para el desarrollo inmediato de la trama. Las decisiones que tome en este capítulo modificarán la percepción que los demás personajes tienen de los hechos y acelerarán los enfrentamientos.

Rosalía descubre que es la hija de María, un hallazgo que reescribe vínculos y obliga a revisar lealtades hasta ahora asumidas. Esa revelación añade tensión familiar y da pie a subtramas sobre identidad y herencia emocional.

Con estos giros, el capítulo funciona como bisagra: la ficción abandona la zona de sospechas y entra en el terreno de las consecuencias directas.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el episodio del miércoles 26 de agosto la serie muestra las repercusiones inmediatas del descubrimiento del secuestro. Según el avance semanal, quien encubrió o participó en el robo ya no puede evitar las consecuencias: Dámaso queda expuesto y su implicación impulsa un conflicto abierto.

La atención se concentra en Rafael, que debe decidir cómo responder a la confirmación del delito. Al mismo tiempo, la identidad de Rosalía complica las relaciones internas del pueblo y abre nuevas líneas dramáticas que pueden redefinir alianzas.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 (TVE)

La 1 (TVE) Horario habitual: 16:30

‘Valle Salvaje’ se emite hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, en el horario habitual de 16:30 en La 1 / TVE. Tras las últimas revelaciones, la semana promete intensificar las decisiones y los enfrentamientos entre personajes.

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