Miércoles 26 de agosto de 2026: la noche se divide entre true crime y entretenimiento de ritmo rápido; elegir bien el primer bloque decidirá si te quedas o te vas al zapping.
Si alguien arranca en casa con “solo un rato” y no cambia de canal, suele deberse a una apertura potente a las 20:00. Aquí tienes, por cadena, lo esencial para empezar con ventaja.
La 1
La 1 enlaza informativo y espacios de conversación con formatos culturales. Esta noche la secuencia arranca con Aquí la tierra y enlaza con el telediario, una combinación que funciona como introducción sólida si prefieres contexto antes del entretenimiento.
Imprescindibles (4): Aquí la tierra (20:25), Teledeporte 2 (21:40), Viaje al centro de la tele (22:25), Maestros de la costura celebrity (22:50).
Programación
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 Viaje al centro de la tele
- 22:25 Viaje al centro de la tele
- 22:50 Maestros de la costura celebrity
Consejo práctico: empieza por el bloque informativo + deporte (20:55 y 21:40). El pase a Viaje al centro de la tele funciona como bisagra: te deja en clave televisiva y prepara la transición a la parte creativa de Maestros de la costura celebrity, que suele mejorar la experiencia visual cuando ya estás cómodo en el sofá.
La 2
La 2 propone un turno intelectual que vira al true crime por la noche: concursos y después relatos con enfoque documental. El contraste cambia el ritmo del visionado.
Imprescindibles (4): Trivial Pursuit (20:40), Cifras y letras (21:30 y 22:00), True crime sobre el asesinato del alcalde de Polop en octubre de 2007 (22:35), Un asesinato con vistas (23:23).
Programación
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 True crime sobre el asesinato del alcalde de Polop en octubre de 2007
- 22:35 Un asesinato con vistas
- 23:23 Un asesinato con vistas
Si te gustan las historias que exigen atención a detalles y versiones, arranca con Cifras y letras y deja que el bloque de true crime (22:35) te lleve a un visionado más analítico. Para pasar del ensayo al relato narrativo, Un asesinato con vistas actúa como continuación natural.
Antena 3
Antena 3 concentra concursos, informativos y entretenimiento nocturno reconocible; su programación permite entrar a mitad y no perder el hilo.
Imprescindibles (4): Pasapalabra (20:00), Antena 3 Noticias 2 (21:00), El Hormiguero (21:45), ¡Salta! (23:00).
Programación
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 ¡Salta!
Para seguir la regla de enganchar desde el primer bloque, Pasapalabra (20:00) funciona muy bien por ritmo e inercia emocional. Tras el informativo, El Hormiguero suele convertir la noche en conversación, y ¡Salta! cierra con energía si buscas un final vibrante.
Cuatro
Cuatro alterna informativo directo, deportes y formatos más cotidianos antes de un tramo final con tensión. Es ideal para quien quiere variar entre actualidad y entretenimiento humano.
Imprescindibles (3-4): Noticias Cuatro (20:00), First Dates (21:15), Viajeros Cuatro (21:40), Código 10 (23:00).
Programación
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Viajeros Cuatro
- 23:00 Código 10
Plan equilibrado: comienza con Noticias Cuatro y deja que El desmarque Cuatro haga la transición a un tono más ágil. First Dates actúa como descanso emocional y Viajeros Cuatro aporta sensación de movimiento; Código 10 sube la tensión para terminar la noche.
Telecinco
Telecinco monta un flujo entre formatos cercanos que generan debate, informativos y entretenimiento de tarde-noche; es una cadena que facilita quedarse en la misma emisora.
Imprescindibles (4): ¡Allá tú! (20:00), Informativos Telecinco 21:00 (21:00), First Dates (21:45), Como locos a por el oro (23:00).
Programación
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El demarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 Matthew McConaughey y Kate Hudson protagonizan «Como locos a por el oro»
Estrategia simple: arranca con ¡Allá tú! para entrar en calor; el tramo informativo y el tiempo reubican la noche, y la repetición de First Dates a las 21:45 devuelve la dinámica conocida. El cierre con «Como locos a por el oro» es apropiado si quieres terminar con una película de entretenimiento.
laSexta
laSexta mezcla análisis y humor en su franja central; hoy lo ves en el bloque de tiempo, deportes y los magazine de opinión.
Imprescindibles (4): El Intermedio Summer Time (21:30), #Caso (23:00), laSexta Deportes (21:25), laSexta Meteo (21:20).
Programación
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio Summer Time
- 23:00 #Caso
La fórmula: laSexta Meteo y laSexta Deportes preparan el terreno y El Intermedio Summer Time da el golpe de opinión. #Caso cierra con un tono más investigativo, útil si prefieres que el entretenimiento abra preguntas además de narrar hechos.
Cierre: cómo elegir en 60 segundos
Si quieres evitar el zapping, decide por emoción o por ritmo: para concursos e inmediatez, Pasapalabra (Antena 3, 20:00) o Trivial Pursuit (La 2, 20:40). Para mezcla de información y creatividad: Teledeporte 2 y Maestros de la costura celebrity (La 1). Para relato intenso, el true crime de La 2 (22:35) o #Caso (laSexta, 23:00). Y para un cierre con energía, «Como locos a por el oro» (Telecinco, 23:00).
Con la parrilla de esta noche puedes montarte una velada sin interrupciones: elige el primer bloque que más te atraiga y déjate llevar hasta el final del capítulo o la película que hayas seleccionado.