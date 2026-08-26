Miércoles 26 de agosto de 2026: la noche se divide entre true crime y entretenimiento de ritmo rápido; elegir bien el primer bloque decidirá si te quedas o te vas al zapping.

Si alguien arranca en casa con “solo un rato” y no cambia de canal, suele deberse a una apertura potente a las 20:00. Aquí tienes, por cadena, lo esencial para empezar con ventaja.

La 1

La 1 enlaza informativo y espacios de conversación con formatos culturales. Esta noche la secuencia arranca con Aquí la tierra y enlaza con el telediario, una combinación que funciona como introducción sólida si prefieres contexto antes del entretenimiento.

Imprescindibles (4): Aquí la tierra (20:25), Teledeporte 2 (21:40), Viaje al centro de la tele (22:25), Maestros de la costura celebrity (22:50).

Programación

20:25 Aquí la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 Viaje al centro de la tele

22:25 Viaje al centro de la tele

22:50 Maestros de la costura celebrity

Consejo práctico: empieza por el bloque informativo + deporte (20:55 y 21:40). El pase a Viaje al centro de la tele funciona como bisagra: te deja en clave televisiva y prepara la transición a la parte creativa de Maestros de la costura celebrity, que suele mejorar la experiencia visual cuando ya estás cómodo en el sofá.

La 2

La 2 propone un turno intelectual que vira al true crime por la noche: concursos y después relatos con enfoque documental. El contraste cambia el ritmo del visionado.

Imprescindibles (4): Trivial Pursuit (20:40), Cifras y letras (21:30 y 22:00), True crime sobre el asesinato del alcalde de Polop en octubre de 2007 (22:35), Un asesinato con vistas (23:23).

Programación

20:40 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:00 Cifras y letras

22:35 True crime sobre el asesinato del alcalde de Polop en octubre de 2007

22:35 Un asesinato con vistas

23:23 Un asesinato con vistas

Si te gustan las historias que exigen atención a detalles y versiones, arranca con Cifras y letras y deja que el bloque de true crime (22:35) te lleve a un visionado más analítico. Para pasar del ensayo al relato narrativo, Un asesinato con vistas actúa como continuación natural.

Antena 3

Antena 3 concentra concursos, informativos y entretenimiento nocturno reconocible; su programación permite entrar a mitad y no perder el hilo.

Imprescindibles (4): Pasapalabra (20:00), Antena 3 Noticias 2 (21:00), El Hormiguero (21:45), ¡Salta! (23:00).

Programación

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 ¡Salta!

Para seguir la regla de enganchar desde el primer bloque, Pasapalabra (20:00) funciona muy bien por ritmo e inercia emocional. Tras el informativo, El Hormiguero suele convertir la noche en conversación, y ¡Salta! cierra con energía si buscas un final vibrante.

Cuatro

Cuatro alterna informativo directo, deportes y formatos más cotidianos antes de un tramo final con tensión. Es ideal para quien quiere variar entre actualidad y entretenimiento humano.

Imprescindibles (3-4): Noticias Cuatro (20:00), First Dates (21:15), Viajeros Cuatro (21:40), Código 10 (23:00).

Programación

20:00 Noticias Cuatro

20:45 El desmarque Cuatro

21:00 El tiempo

21:15 First Dates

21:40 Viajeros Cuatro

23:00 Código 10

Plan equilibrado: comienza con Noticias Cuatro y deja que El desmarque Cuatro haga la transición a un tono más ágil. First Dates actúa como descanso emocional y Viajeros Cuatro aporta sensación de movimiento; Código 10 sube la tensión para terminar la noche.

Telecinco

Telecinco monta un flujo entre formatos cercanos que generan debate, informativos y entretenimiento de tarde-noche; es una cadena que facilita quedarse en la misma emisora.

Imprescindibles (4): ¡Allá tú! (20:00), Informativos Telecinco 21:00 (21:00), First Dates (21:45), Como locos a por el oro (23:00).

Programación

20:00 ¡Allá tú!

21:00 Informativos Telecinco 21:00

21:30 El demarque Telecinco

21:40 El tiempo

21:45 First Dates

23:00 Matthew McConaughey y Kate Hudson protagonizan «Como locos a por el oro»

Estrategia simple: arranca con ¡Allá tú! para entrar en calor; el tramo informativo y el tiempo reubican la noche, y la repetición de First Dates a las 21:45 devuelve la dinámica conocida. El cierre con «Como locos a por el oro» es apropiado si quieres terminar con una película de entretenimiento.

laSexta

laSexta mezcla análisis y humor en su franja central; hoy lo ves en el bloque de tiempo, deportes y los magazine de opinión.

Imprescindibles (4): El Intermedio Summer Time (21:30), #Caso (23:00), laSexta Deportes (21:25), laSexta Meteo (21:20).

Programación

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Noticias 20:00

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio Summer Time

23:00 #Caso

La fórmula: laSexta Meteo y laSexta Deportes preparan el terreno y El Intermedio Summer Time da el golpe de opinión. #Caso cierra con un tono más investigativo, útil si prefieres que el entretenimiento abra preguntas además de narrar hechos.

Cierre: cómo elegir en 60 segundos

Si quieres evitar el zapping, decide por emoción o por ritmo: para concursos e inmediatez, Pasapalabra (Antena 3, 20:00) o Trivial Pursuit (La 2, 20:40). Para mezcla de información y creatividad: Teledeporte 2 y Maestros de la costura celebrity (La 1). Para relato intenso, el true crime de La 2 (22:35) o #Caso (laSexta, 23:00). Y para un cierre con energía, «Como locos a por el oro» (Telecinco, 23:00).

Con la parrilla de esta noche puedes montarte una velada sin interrupciones: elige el primer bloque que más te atraiga y déjate llevar hasta el final del capítulo o la película que hayas seleccionado.

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