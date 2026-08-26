Miércoles 26 de agosto de 2026: el capítulo de hoy de “Sueños de Libertad” sitúa el empeoramiento de la salud de Pablo en el eje central: su situación médica tensiona a la familia y amenaza con agravar la crisis en Perfumerías De la Reina.

En la trama empresarial, Gabriel mantiene una batería de decisiones que divide a la plantilla y refuerza los bandos ya existentes. En una compañía ya en apuros, cada movimiento directivo puede encender conflictos laborales que acaban filtrándose a la vida personal de los protagonistas. La polarización interna promete reproches, pérdidas de confianza y decisiones que marcarán el resto de la semana.

Begoña deberá enfrentarse a sentimientos que creía superados; ese conflicto interno reaparece en escenas que empujan a tomar postura y a revisar viejas lealtades.

La tensión entre casa y trabajo se traslada a los choques personales: Marta y Bianca vuelven a enfrentarse por asuntos relacionados con Fina y Gabriel, una línea argumental que mezcla rencores familiares con decisiones empresariales. Esos choques —discursos, reproches y pequeñas venganzas— compactan un pulso dramático que condiciona alianzas y provoca rupturas.

La semana que Antena 3 presenta para los capítulos del 632 al 636 arranca el lunes 24 y se extiende hasta el viernes 28, con el miércoles 26 señalado como uno de los puntos de inflexión por el deterioro de Pablo y sus consecuencias en la empresa y las relaciones personales.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el capítulo de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, el avance oficial sitúa la salud de Pablo como detonante: su empeoramiento genera alarma en la familia y obliga a replantear prioridades y secretos que muchos creían cerrados.

La crisis no se limita a lo médico: cuando un miembro clave cae, las tensiones latentes se aceleran y resurgen conflictos que afectan a todos los personajes. Begoña experimenta un resurgir emocional que complica sus decisiones; al mismo tiempo, Marta y Bianca intensifican su pulso, con Fina y Gabriel como ejes de la disputa. En su conjunto, el episodio mezcla alarma familiar, giros sentimentales y consecuencias corporativas.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

La serie vuelve a su franja vespertina para seguir desarrollando los nudos sentimentales y empresariales en la Toledo de los años 50. En Ceuta la señal de Antena 3 se recibe por la TDT; además, la serie puede seguirse a través de la plataforma Atresplayer.

Cierre: el miércoles 26 se perfila como un día clave por el empeoramiento de la salud de Pablo y por el efecto dominó que provoca: lo que se dice, lo que se oculta y lo que termina rompiéndose condicionarán el resto de la semana.

Te puede interesar