La AEMET pronostica cielo cubierto y 100% de probabilidad de lluvia para Ceuta el jueves, 15 de octubre de 2026.

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La máxima será de 25°C y la mínima de 21°C, con sensación térmica similar a las temperaturas reales. El viento soplará del Este (E) a 25 km/h, y la humedad se moverá en torno al 75-95%.

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Previsión para los próximos días

Para el viernes 16 de octubre la AEMET mantiene nubosidad y probables lluvias débiles: cielo cubierto con lluvia escasa, máxima 25°C y mínima 20°C. El viento rolará a NE y bajará a 15 km/h.

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El sábado 17 de octubre se esperan condiciones más tranquilas: nuboso con viento del E a 5 km/h, máxima 24°C y mínima 19°C. Para el domingo 18 de octubre la AEMET sitúa máxima 22°C y mínima 17°C; en los datos facilitados no figura el estado del cielo ni la dirección del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: cubierto con lluvia escasa

cubierto con lluvia escasa Viento: E, 25 km/h

E, 25 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: máxima 95% y mínima 75%

máxima 95% y mínima 75% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con lluvia prevista al 100% conviene llevar paraguas o impermeable y fijar objetos ligeros en balcones o terrazas por el viento del Este (25 km/h). El índice UV de 5 aconseja protección si sale el sol, y una capa ligera puede ser útil por la combinación de humedad y brisa.

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