El jueves, 2 de julio de 2026 reúne una constelación de acontecimientos muy distintos: política y elecciones, historia cultural en España, cambios geopolíticos tras la guerra de Vietnam y episodios de conflicto en América Latina. Repasamos los hechos más relevantes de un “día como hoy” a partir de las efemérides recogidas.

2007: tragedia en Yemen tras un atentado

En 2007, en Yemen, ocho turistas españoles y dos yemeníes fallecen en un atentado. Un episodio que ilustra cómo el riesgo y la violencia contra civiles han marcado históricamente distintas zonas del país, afectando también a visitantes extranjeros y reforzando las preocupaciones sobre seguridad.

2006: México vota… y la victoria acaba en los tribunales

En 2006, México celebra las elecciones presidenciales. Los dos candidatos punteros se declaran ganadores, pero la elección será impugnada ante los tribunales. Finalmente, resulta electo presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Más allá del resultado inmediato, el caso refleja el papel decisivo del sistema judicial cuando la disputa electoral se vuelve institucional.

1982: en Madrid se crea la Gran Logia de España

En el ámbito histórico-cultural e institucional, 1982 trae un hito en Madrid: mediante decreto de la Gran Logia Nacional Francesa, se crea la Gran Logia de España. La efeméride recuerda que, además de acontecimientos políticos o bélicos, el 2 de julio también puede ser una fecha vinculada a la organización y consolidación de estructuras fraternales e históricas.

1976: se unen Vietnam del Norte y del Sur

En 1976, tras el desenlace de la guerra de Vietnam (1955-1975) y la derrota del invasor de Estados Unidos, las dos mitades en que Francia había dividido el país —Vietnam del Norte y Vietnam del Sur— se unen para formar la República Socialista de Vietnam. Fue un punto de inflexión en la historia contemporánea de Asia, con efectos políticos y sociales que se prolongaron durante décadas.

1886: estreno teatral en Madrid de “La Gran Vía”

Ya en el siglo XIX, en 1886 el teatro Felipe de Madrid (España) estrena la zarzuela “La Gran Vía”, obra de Federico Chueca y Joaquín Valverde. Es un ejemplo de cómo las efemérides también conservan memoria artística: el teatro lírico y las zarzuelas fueron —y siguen siendo— parte del tejido cultural español, con obras capaces de quedar asociadas a fechas concretas por su estreno.

2008: Operación Jaque y un golpe a la lógica del secuestro

En 2008, en Colombia, el ejército realiza la Operación Jaque, una operación en la que se rescatan 15 secuestrados, entre ellos Íngrid Betancourt, además de tres contratistas estadounidenses y once soldados en poder del grupo guerrillero FARC. El hecho se inscribe en el contexto de un conflicto prolongado, donde las acciones militares y los rescates marcaron momentos de fuerte impacto mediático y humano.

Cierre

Estas efemérides del 2 de julio dibujan un mapa histórico amplio: desde el teatro y las instituciones culturales en España hasta decisiones políticas, transformaciones geopolíticas y episodios violentos y humanitarios en el mundo. Un mismo día puede contener tragedias, cambios de época y acontecimientos que, por su alcance, siguen siendo recordados por su significado.