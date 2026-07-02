Jueves y con una parrilla que mezcla deporte, entretenimiento y cine para varios gustos. Si quieres ir a tiro hecho, aquí tienes las mejores opciones por cadena, con los horarios exactos de la noche. Apunta tus imprescindibles y deja el resto como plan B.

La 1

La 1: fútbol y charla para cerrar el día

21:00 España se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final

España se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final 23:00 El perro andaluz by Manu Sánchez

El perro andaluz by Manu Sánchez 00:30 El perro andaluz by manu sanchez

Si te apetece “plan emoción” desde el principio, España vs. Austria es el punto de partida (21:00). Para cuando baje el ritmo, la serie de El perro andaluz con Manu Sánchez te deja un cierre más distendido, con dos pases: 23:00 y 00:30.

Imprescindibles: España–Austria (21:00) y El perro andaluz (23:00 o 00:30).

La 2

La 2: juegos, letras y cine/documental con mirada larga

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 22:20 Amal

Amal 23:45 Documentos TV

Documentos TV 00:40 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 01:05 Fortunata y Jacinta

En La 2 el combo es claro: concursos con ritmo y, después, contenido con más poso. Empieza con Jeopardy (20:05) y sigue con el entretenimiento generalista de Trivial Pursuit (21:00) y Cifras y letras (21:45). Luego llega un cambio de tono con Amal (22:20) y, para quienes prefieren que la tele les “cuente algo”, tienes Documentos TV (23:45) y Historia de nuestro cine (00:40).

Imprescindibles: Jeopardy (20:05), Cifras y letras (21:45), Documentos TV (23:45) e Historia de nuestro cine (00:40).

Antena 3

Antena 3: desde el buzz de los concursos al plan cine

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 Clara Lago y Álex García en «Gente que viene y bah»

Clara Lago y Álex García en «Gente que viene y bah» 01:15 Cómo se hizo haciendo amigos

Cómo se hizo haciendo amigos 01:35 No controles

Si tu noche empieza con un clásico, Pasapalabra a las 20:00 te pone en modo juego. Luego viene el bloque de actualidad y acompañamiento: Antena 3 Noticias 2 (21:00), Deportes 2 (21:30) y el espacio meteo con Roberto Brasero (21:35). Para rematar con entretenimiento puro, El Hormiguero llega a las 21:45. Y si te apetece cambiar a cine más tarde, a partir de 23:00 tienes Clara Lago y Álex García en «Gente que viene y bah».

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00), El Hormiguero (21:45), y la película Gente que viene y bah (23:00).

Cuatro

Cuatro: noticias, citas y final con acción de Hollywood

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 22:55 Bruce Willis y Halle Berry protagonizan «Seduciendo a un extraño»

Empieza por lo informativo con Noticias Cuatro (20:00) y continúa con El desmarque Cuatro (20:45) para entrar en calor. Ya más ligero, tienes First Dates a las 21:15 y luego Viajeros Cuatro (21:40). Si te va el cine de ritmo rápido, a las 22:55 llega el plan de acción con Bruce Willis y Halle Berry en «Seduciendo a un extraño».

Imprescindibles: First Dates (21:15) y «Seduciendo a un extraño» (22:55).

Telecinco

Telecinco: concurso, info y una película con misterio

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Ella, maldita alma

Telecinco arranca con ¡Allá tú! (20:00) y luego se centra en el informativo: Informativos Telecinco 21:00 (21:00), más el bloque posterior de El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40). Para la parte de entretenimiento social, repite First Dates a las 21:45. Y si quieres misterio y suspense, a las 23:00 tienes Ella, maldita alma.

Imprescindibles: First Dates (21:45) y Ella, maldita alma (23:00).

laSexta

laSexta: debate y humor con un cierre de ciencia ficción

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Scarlett Johansson protagoniza «Ghost in the Shell»

Scarlett Johansson protagoniza «Ghost in the Shell» 01:10 Los cruzados del dragón

En laSexta la base es la actualidad y el análisis: laSexta Noticias 20:00 (20:00) y después laSexta Clave (21:00). Te mete también en calor con laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25). Para reír y desconectar, el punto de encuentro suele ser El Intermedio (21:30). Y si ya te apetece volver al cine, a las 23:00 tienes Scarlett Johansson protagonizando «Ghost in the Shell». Para los que se quedan hasta tarde, hay otro pase a 01:10 con Los cruzados del dragón.

Imprescindibles: laSexta Clave (21:00), El Intermedio (21:30) y «Ghost in the Shell» (23:00).