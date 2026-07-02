Jueves y con una parrilla que mezcla deporte, entretenimiento y cine para varios gustos. Si quieres ir a tiro hecho, aquí tienes las mejores opciones por cadena, con los horarios exactos de la noche. Apunta tus imprescindibles y deja el resto como plan B.
La 1
La 1: fútbol y charla para cerrar el día
- 21:00 España se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final
- 23:00 El perro andaluz by Manu Sánchez
- 00:30 El perro andaluz by manu sanchez
Si te apetece “plan emoción” desde el principio, España vs. Austria es el punto de partida (21:00). Para cuando baje el ritmo, la serie de El perro andaluz con Manu Sánchez te deja un cierre más distendido, con dos pases: 23:00 y 00:30.
Imprescindibles: España–Austria (21:00) y El perro andaluz (23:00 o 00:30).
La 2
La 2: juegos, letras y cine/documental con mirada larga
- 20:05 Jeopardy
- 21:00 Trivial Pursuit
- 21:45 Cifras y letras
- 22:20 Amal
- 23:45 Documentos TV
- 00:40 Historia de nuestro cine
- 01:05 Fortunata y Jacinta
En La 2 el combo es claro: concursos con ritmo y, después, contenido con más poso. Empieza con Jeopardy (20:05) y sigue con el entretenimiento generalista de Trivial Pursuit (21:00) y Cifras y letras (21:45). Luego llega un cambio de tono con Amal (22:20) y, para quienes prefieren que la tele les “cuente algo”, tienes Documentos TV (23:45) y Historia de nuestro cine (00:40).
Imprescindibles: Jeopardy (20:05), Cifras y letras (21:45), Documentos TV (23:45) e Historia de nuestro cine (00:40).
Antena 3
Antena 3: desde el buzz de los concursos al plan cine
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 Clara Lago y Álex García en «Gente que viene y bah»
- 01:15 Cómo se hizo haciendo amigos
- 01:35 No controles
Si tu noche empieza con un clásico, Pasapalabra a las 20:00 te pone en modo juego. Luego viene el bloque de actualidad y acompañamiento: Antena 3 Noticias 2 (21:00), Deportes 2 (21:30) y el espacio meteo con Roberto Brasero (21:35). Para rematar con entretenimiento puro, El Hormiguero llega a las 21:45. Y si te apetece cambiar a cine más tarde, a partir de 23:00 tienes Clara Lago y Álex García en «Gente que viene y bah».
Imprescindibles: Pasapalabra (20:00), El Hormiguero (21:45), y la película Gente que viene y bah (23:00).
Cuatro
Cuatro: noticias, citas y final con acción de Hollywood
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Viajeros Cuatro
- 22:55 Bruce Willis y Halle Berry protagonizan «Seduciendo a un extraño»
Empieza por lo informativo con Noticias Cuatro (20:00) y continúa con El desmarque Cuatro (20:45) para entrar en calor. Ya más ligero, tienes First Dates a las 21:15 y luego Viajeros Cuatro (21:40). Si te va el cine de ritmo rápido, a las 22:55 llega el plan de acción con Bruce Willis y Halle Berry en «Seduciendo a un extraño».
Imprescindibles: First Dates (21:15) y «Seduciendo a un extraño» (22:55).
Telecinco
Telecinco: concurso, info y una película con misterio
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 Ella, maldita alma
Telecinco arranca con ¡Allá tú! (20:00) y luego se centra en el informativo: Informativos Telecinco 21:00 (21:00), más el bloque posterior de El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40). Para la parte de entretenimiento social, repite First Dates a las 21:45. Y si quieres misterio y suspense, a las 23:00 tienes Ella, maldita alma.
Imprescindibles: First Dates (21:45) y Ella, maldita alma (23:00).
laSexta
laSexta: debate y humor con un cierre de ciencia ficción
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Scarlett Johansson protagoniza «Ghost in the Shell»
- 01:10 Los cruzados del dragón
En laSexta la base es la actualidad y el análisis: laSexta Noticias 20:00 (20:00) y después laSexta Clave (21:00). Te mete también en calor con laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25). Para reír y desconectar, el punto de encuentro suele ser El Intermedio (21:30). Y si ya te apetece volver al cine, a las 23:00 tienes Scarlett Johansson protagonizando «Ghost in the Shell». Para los que se quedan hasta tarde, hay otro pase a 01:10 con Los cruzados del dragón.
Imprescindibles: laSexta Clave (21:00), El Intermedio (21:30) y «Ghost in the Shell» (23:00).