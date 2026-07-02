La televisión pública altera nuevamente su programación de tarde debido a la emisión de la fase de eliminatorias del campeonato de fútbol. Las ficciones de época de RTVE no se emitirán durante la jornada del jueves 2 de julio, recuperando la normalidad en la emisión de sus capítulos al final de la semana.

La programación de La 1 de Televisión Española sufrirá importantes modificaciones durante esta semana con motivo de la cobertura y emisión de los partidos correspondientes al Mundial 2026. Esta decisión de RTVE, motivada por su apuesta por la fase de eliminatorias del campeonato de fútbol, afectará de forma directa a la emisión habitual de sus dos series diarias de la tarde, ‘La promesa’ y ‘Valle Salvaje’. Ambas producciones de ficción desaparecerán temporalmente de la parrilla televisiva durante los días miércoles 1 y jueves 2 de julio, sumándose a la cancelación que ya experimentaron el pasado lunes 30 de junio debido al encuentro disputado entre las selecciones de Brasil y Japón.

La alteración de la franja vespertina y de la franja de máxima audiencia (prime time) vendrá marcada por los diferentes horarios de los partidos programados para cada jornada. Mientras que en la jornada del miércoles el encuentro deportivo se celebrará en horario de tarde, de cara al jueves 2 de julio los cambios estructurales en la parrilla serán todavía mayores debido al partido que enfrentará a la Selección Española contra el combinado de Austria.

La cobertura del partido de España revoluciona la tarde del jueves

Durante la jornada del jueves 2 de julio, la sobremesa de La 1 arrancará con la estructura habitual, pero el programa ‘Directo al grano’ prolongará su duración en antena hasta las 18:30 horas. A continuación, la cadena pública ofrecerá el espacio ‘Camino a NY’. Dado que el partido entre España y Austria dará comienzo a las 21:00 horas, RTVE ha diseñado una cobertura especial que arrancará de forma previa a las 20:45 horas para desgranar los detalles del encuentro de la fase de eliminatorias.

Una vez finalizado el choque futbolístico, la principal cadena de la televisión pública enlazará de manera directa con la emisión del ‘Telediario 2’. Al término del espacio informativo de la cadena, los espectadores podrán seguir el programa ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’.

Fecha de regreso de ‘La promesa’ y ‘Valle Salvaje’ a la programación habitual

Con la aplicación de estos nuevos ajustes en la programación, tanto ‘La promesa’ como ‘Valle Salvaje’ habrán acumulado un total de tres días sin emisiones en la presente semana (lunes, miércoles y jueves), habiendo mantenido únicamente su pase regular durante la jornada del martes.

La corporación pública tiene previsto restablecer la normalidad en su parrilla vespertina al término de estas jornadas de eliminatorias. De este modo, si no se producen nuevos cambios de última hora en la estrategia de programación de la cadena, ambas ficciones seriales regresarán a la parrilla de La 1 el viernes 3 de julio, recuperando por completo sus horarios de emisión habituales ante los espectadores.