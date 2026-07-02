Juan Sergio Redondo critica que el PP respalde la infraestructura de MDyC a pesar de los informes desfavorables de la Guardia Civil que alertan de riesgos de narcotráfico e inmigración ilegal.

CEUTA.

El presidente de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo Pacheco, ha expresado su profunda preocupación ante lo que considera una «deriva política» del Gobierno local, liderado por Juan Vivas (PP). El motivo de la crítica se centra en la disposición del Ejecutivo autonómico para respaldar la implantación de una rampa pública de acceso náutico, una iniciativa que cuenta con el rechazo técnico de las fuerzas de seguridad.

Según denuncia Redondo, existen reiterados informes de la Guardia Civil que desaconsejan la construcción de esta infraestructura por motivos estrictamente de seguridad. El cuerpo policial advierte que un punto de acceso directo al litoral de estas características podría:

Facilitar la inmigración ilegal .

. Favorecer actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando mediante embarcaciones ligeras.

mediante embarcaciones ligeras. Dificultar notablemente el control policial en la costa ceutí.

Interrogantes sobre la insistencia de MDyC

El líder de VOX califica de «incomprensible» la perseverancia del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y de su portavoz, Fatima Hamed, en mantener viva esta reivindicación tras años de debate. Redondo señala que la formación no ha ofrecido una explicación convincente que justifique convertir esta rampa en una prioridad política, especialmente cuando choca directamente con los criterios de quienes protegen las fronteras de la ciudad.

«La insistencia de MDyC seguirá generando más interrogantes que respuestas mientras no se expongan públicamente argumentos que permitan rebatir los informes de la Guardia Civil», afirma el dirigente.

Críticas al «sectarismo» del Ejecutivo del PP

La mayor alarma para VOX radica en que el Gobierno de Juan Vivas haya decidido hacer suya la propuesta de MDyC, relativizando las advertencias de la Benemérita. Para Redondo, esto evidencia que el PP prefiere «atender las exigencias de determinadas formaciones políticas» antes que velar por el interés general.

Asimismo, el presidente de la formación establece un duro contraste entre el trato recibido por esta infraestructura y el rechazo sistemático a las propuestas de VOX en las sesiones plenarias. Iniciativas destinadas al impulso del empleo, el apoyo a autónomos, la seguridad vial o la sanidad son descartadas, según sus palabras, «por el simple hecho de proceder del único partido que ejerce una oposición firme».

En conclusión, VOX Ceuta sostiene que el Ejecutivo local ha sustituido la gestión en beneficio de la ciudad por un «cálculo político» que debilita la seguridad y la economía, mostrando una alarmante receptividad hacia un modelo de ciudad que, a su juicio, favorece la «marroquinización e islamización» de Ceuta en detrimento de su identidad española.