La Promesa vuelve a poner a prueba la lealtad de los suyos en un lunes cargado de miradas tensas y silencios que pesan. En el palacio andaluz, donde cada gesto puede convertirse en una pista —o en una amenaza—, las intrigas de la casa se mezclan con sentimientos que no terminan de encontrar su lugar. Y cuando parece que todo empieza a encajar, algo rompe el equilibrio: una conversación a medias, una sospecha que se instala, una promesa que obliga a elegir.

Qué pasará hoy en La Promesa

En el capítulo de La Promesa correspondiente al lunes, 27 de abril de 2026, la jornada arranca con el mismo aire de época que atrapa: protocolo, jerarquías y un tablero social donde no todo el mundo juega limpio. La trama se centra en el choque entre lo que se debe hacer y lo que, en el fondo, alguien desea de verdad. Las tensiones se acumulan en los pasillos y en los salones, donde las conversaciones importantes no siempre se dicen en voz alta, pero sí se intuyen en la forma de mirar.

Además, el palacio vuelve a ser escenario de decisiones difíciles. Hay situaciones que obligan a replantearse alianzas y a proteger lo propio con más estrategia que corazón. En este contexto, la promesa que da título a la serie se convierte en un eje emocional: lo que se promete puede ser un refugio… o una cadena. Sin embargo, lo que parece cerrar una puerta abre otra, y el día deja tras de sí una sensación clara: la tranquilidad dura poco cuando hay secretos dando vueltas.

Los próximos pasos se anuncian con la típica mezcla de drama y suspense que caracteriza a la serie, con el palacio como telón de fondo y sus personajes midiendo cada movimiento.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 (TVE)

Horario habitual: 17:25

Si eres de los que no quiere perderse ni un giro en el palacio, prepara la tarde: esta es tu cita para seguir el drama de época de La Promesa.