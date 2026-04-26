El lunes 27 de abril de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1308 €/kWh, con un día marcado por contrastes: hay una franja muy barata para mover consumos y, en la parte final de la noche, aparece el tramo más caro.

Según el Semáforo Selectra (AMARILLO), la hora más barata es de 14 a 15 h con 0,0591 €/kWh, mientras que la hora a evitar es de 21 a 22 h, cuando el precio sube hasta 0,2415 €/kWh. En la práctica, el objetivo es claro: concentrar tareas de mayor consumo en el tramo económico y moderar el uso eléctrico en la franja cara.

Horas clave para ahorrar hoy: compra de energía barata, cena sin prisas

Si puedes organizarte, hoy es un buen día para buscar el valor: la franja más económica se encuentra alrededor de las 14-17 h, con precios cerca de 0,06 €/kWh. La hora más barata del día es 14-15 h (0,0591 €/kWh), mientras que el pico máximo llega en 21-22 h (0,2415 €/kWh).

Para un hogar, esta combinación ayuda a tomar decisiones simples: por ejemplo, programa lavadora, lavavajillas o cargas de menor potencia dentro de la franja barata; y en la parte más cara de la noche, ajusta hábitos como el uso del horno o la calefacción eléctrica si aplica.

Evolución del precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada (00:00-05:00): los precios se mantienen en niveles moderados, con momentos por encima de la media y otros más contenidos, antes de que la jornada se encamine a una mañana irregular.

Mañana (06:00-12:00): el coste tiende a subir respecto al tramo inicial y a partir de ahí aparece un punto de menor precio en la zona de la mañana. En conjunto, no es el mejor momento para concentrar consumos grandes, pero sí para gestionar con prudencia.

Tarde (13:00-18:00): es la parte más favorable. Tras un cambio hacia valores más bajos, la tarde entra en el rango barato y se prolonga durante varias horas seguidas. Es el periodo ideal para mover tareas domésticas que puedas programar.

Noche (19:00-24:00): el precio se dispara hacia el tramo más caro. El mayor pico está entre 21:00 y 22:00 (0,2415 €/kWh). Después, el coste baja, pero la recomendación general es clara: evitar consumos intensivos justo en ese intervalo.

Precio de la luz por horas (lunes 27/04/2026)