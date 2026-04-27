Este lunes, 27 de abril de 2026, el tiempo en España presenta un patrón más bien irregular: predominan los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del centro y del litoral mediterráneo, mientras que en el norte y en el entorno de Ceuta las lluvias ganan protagonismo. Las temperaturas se mantienen en rangos suaves para la época, con máximas que oscilan desde los 19°C en algunos puntos del litoral atlántico hasta los 29°C en áreas del interior.

Los datos que se recogen a continuación proceden de observaciones y pronósticos municipales publicados por AEMET, consultados para cada capital indicada, con su cielo, viento, temperaturas y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada viene marcada por la inestabilidad. Bilbao registra 21°C de máxima y 11°C de mínima, con muy nuboso con lluvia y viento E 10 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que la jornada se prevé bastante húmeda en la capital vizcaína.

En A Coruña, también en el frente atlántico, el ambiente es más estable aunque con cierta influencia del viento. La ciudad anota 19°C de máxima y 13°C de mínima, con poco nuboso y viento NE 20 km/h. La probabilidad de lluvia se queda en el 5%, de modo que no se esperan precipitaciones destacables.

Centro peninsular

En el centro, el tiempo se mantiene relativamente tranquilo y con temperaturas agradables. Madrid presenta 26°C de máxima y 14°C de mínima, con poco nuboso y viento E 10 km/h. La probabilidad de lluvia es nula, con un 0%, lo que apunta a una jornada seca.

Zaragoza, por su parte, vive un día más despejado y con margen térmico algo mayor: 29°C de máxima y 14°C de mínima. El cielo se describe como despejado y el viento sopla del SE 10 km/h, con una probabilidad de lluvia del 5%. En conjunto, el centro peninsular parece favorecer actividades al aire libre.

Sur peninsular

El sur peninsular combina zonas con cielos bastante abiertos y otras con riesgo de lluvia. En Sevilla, la máxima llega hasta 29°C y la mínima queda en 15°C; se esperan nubes altas y viento E 20 km/h, con 0% de probabilidad de precipitación. Es decir, más que lluvia, lo que destaca son las nubes de nivel alto.

Ceuta, en cambio, sí concentra condiciones más húmedas. La ciudad tiene 19°C de máxima y 17°C de mínima, con cielo cubierto con lluvia escasa y viento E 25 km/h. La probabilidad de lluvia es del 100%, por lo que conviene llevar protección frente a la lluvia, aunque el volumen se anuncie como escaso.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el patrón es de cielos variables, con más nubes en algunos tramos que podrían dejar alguna precipitación. Barcelona se mueve entre 23°C de máxima y 16°C de mínima, con intervalos nubosos y viento SE 10 km/h. La probabilidad de lluvia figura en el 15%, por lo que se trata de un riesgo bajo, pero no inexistente.

En la otra gran referencia del área mediterránea, Valencia registra 23°C de máxima y 12°C de mínima, con despejado y viento E 10 km/h. Además, la probabilidad de lluvia es de 0%, lo que refuerza la idea de una jornada mayoritariamente estable en este sector.

Islas Baleares

Para las islas Baleares, el pronóstico es principalmente estable. Palma anota 27°C de máxima y 9°C de mínima, con cielo despejado. El viento sopla del SO 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

En conjunto, el ambiente se presenta favorable para planes en exteriores, especialmente por la ausencia de lluvia y por el cielo abierto.

Islas Canarias

En Canarias, la situación es distinta según la isla y el área. Las Palmas de Gran Canaria registra 22°C de máxima y 19°C de mínima, con cubierto con lluvia y viento NO 25 km/h. La probabilidad de lluvia es del 100%, por lo que la jornada se prevé húmeda y con lluvias.

Las condiciones descritas por AEMET para esta capital contrastan con un día más seco en otras zonas del país, por lo que conviene ajustar los planes según el traslado y el nivel de exposición a la lluvia.

Recomendaciones

En el norte peninsular (especialmente Bilbao) y en Ceuta, revise paraguas y ropa impermeable: la probabilidad de lluvia es alta o total.

Si viaja por el centro (Madrid y Zaragoza) o por el Mediterráneo (Valencia), el riesgo de lluvia es bajo: puede planificar con mayor margen.

En Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) y por el viento en la zona, proteja la ropa y evite trayectos largos si llueve con intensidad.

En resumen, el lunes 27 de abril de 2026 arranca con cielos mayormente estables en amplias áreas, pero con dos focos de atención: la lluvia en puntos del norte y en Ceuta, y la jornada lluviosa en Las Palmas. AEMET recuerda que la variabilidad puede ser notable según la zona, por lo que seguir las actualizaciones del pronóstico local sigue siendo la mejor práctica.