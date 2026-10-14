El capítulo de La Promesa emitido este miércoles, 14 de octubre de 2026 centra la trama en las dudas de Ángela, la marcha de Manuel y una noticia que puede cambiar la vida de Martina, según el avance difundido por prensa.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El episodio gira en torno a la tensión de Ángela: Curro le plantea la posibilidad de quedarse a vivir en Lisboa. Ella se sorprende y acaba aceptando la propuesta mientras espera la llegada de Manuel, a quien ha pedido ayuda para entender qué ocurre con su marido.

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Según el avance, Manuel viaja para averiguar qué está pasando con su hermano tras un desplazamiento que se vincula con su intención de esclarecer el comportamiento extraño de Curro.

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El triángulo sentimental en palacio se vuelve aún más frágil: Martina confiesa que está embarazada de Adriano, lo que agrava la situación de Jacobo. La llegada inminente de Casilda, la madre de Jacobo, añade presión y puede complicar las relaciones.

Adriano muestra preocupación ante el futuro y teme no poder reconocer al hijo que espera Martina. Además, João organiza una recepción en Portugal sin contar con Curro y Ángela, lo que provoca enfado.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se puede ver en La 1 (TVE) en su horario habitual de 18:35.

En Ceuta, el capítulo llega a la tarde, con los acontecimientos del palacio y las decisiones tomadas fuera marcando el ritmo de la jornada.

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