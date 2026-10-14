Sueños de libertad regresa el miércoles 14 de octubre de 2026 en Antena 3 tras el parón por el festivo del lunes 12 de octubre. La nueva tanda traslada la acción a la Toledo de los años 50 y sitúa el futuro de la fábrica en el centro de la trama.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Según el avance semanal de los capítulos (13 al 16), Hugo Brossard intensifica la presión sobre el entorno de Gabriel y sobre los De la Reina. El abogado amenaza con trasladar la producción a Marruecos si las disputas internas continúan.

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Begoña afronta consecuencias tras su enfrentamiento con Beatriz. Beatriz habría entregado a Andrés una carta escrita por Begoña, y Andrés exige que ella se marche, lo que reaviva la desconfianza entre los personajes.

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Marta regresa después de que Hugo haya obligado a readmitirla a ella y a Andrés. Los hermanos deciden aliarse con Pablo para plantar cara al abogado. En el ámbito profesional, se indica que Marta logra que las galerías Miranda acepten renovar el contrato, aunque con una condición destinada a evitar de nuevo a Gabriel.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Antena 3, a las 15:45 (horario habitual de la serie).

El miércoles 14 de octubre, Sueños de libertad completa su regreso con más giros alrededor de la fábrica y de las cartas que aún no han dicho la última palabra.

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