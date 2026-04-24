El palacio andaluz de La Promesa no descansa y, cuando parece que todo se encamina, llega el golpe de timón. Este viernes 24 de abril de 2026 la trama vuelve a tensarse entre miradas largas, silencios incómodos y la sensación de que cada gesto puede costar caro. En una época donde el qué dirán pesa tanto como el qué se sabe, las alianzas se ponen a prueba y las palabras se cargan de intención.

Qué pasará hoy en La Promesa

En el capítulo de hoy de La Promesa, la jornada promete no dejar indiferente a nadie. La convivencia en el palacio se convierte en un terreno delicado: hay asuntos que se remueven desde distintos frentes y conversaciones que, más que aclarar, parecen sembrar dudas. Mientras algunos intentan sostener la calma con formalidad y corrección, otros muestran señales de inquietud, como si ya hubieran previsto que la verdad —o una parte de ella— puede acabar saliendo a la luz.

El drama de época vuelve a apoyarse en el contraste entre apariencias y sentimientos. Por un lado, la etiqueta intenta marcar el ritmo del día; por otro, lo emocional empuja por detrás y obliga a tomar decisiones que no son fáciles. Hoy, además, los vínculos personales se enfrían o se recalientan según lo que cada personaje cree saber en ese momento. Y, cuando alguien cree tener control sobre la situación, es cuando suelen aparecer los imprevistos.

Sin entrar en detalles que no estén confirmados, el avance general apunta a tensión creciente, conflictos latentes y un nuevo paso en la espiral de intriga que mantiene al palacio en vilo.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Dónde: La 1 / TVE.

Horario: 17:25 (horario habitual).

Si te gusta el ritmo diario de La Promesa, hoy tienes una cita en TVE1 para ver cómo se complica todo en el palacio. Y recuerda: en esta historia, la calma suele ser solo una antesala.