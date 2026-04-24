Este viernes, 24 de abril de 2026, el tiempo en España presenta un contraste claro entre zonas. De acuerdo con los datos de AEMET (recogidos de los XML municipales públicos por capital), predominan los intervalos o cielos nubosos con lluvia en varios puntos del norte y del sur, mientras que en otras áreas se impone el poco nuboso y la probabilidad de precipitaciones baja. Con máximas que oscilan desde los 18°C en Ceuta hasta los 26°C en Zaragoza, la jornada invita a combinar abrigo y precaución en las regiones con lluvia.

La lectura del día se completa con vientos generalmente moderados y probabilidades de precipitación que, en los casos con lluvia, alcanzan valores muy altos en algunas capitales.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente viene marcado por la inestabilidad. Bilbao registra una máxima de 24°C y una mínima de 13°C con muy nuboso con lluvia escasa; además, el viento sopla del NO a 5 km/h y la probabilidad de lluvia es del 95%, un dato que sugiere chubascos o precipitaciones intermitentes.

En el entorno gallego, A Coruña (otras) alcanza 19°C de máxima y 13°C de mínima. Se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del NO a 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 75%. En conjunto, el norte acumula el mayor peso de la nubosidad con lluvia en el mapa de capitales.

Centro peninsular

En el centro peninsular se observa un panorama más benigno, aunque con presencia de lluvia en algunos puntos. Madrid marca 23°C de máxima y 13°C de mínima con intervalos nubosos con lluvia. La calma es la nota dominante: el viento figura como C 0 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 100%, por lo que conviene planificar el día con margen ante la posibilidad de precipitaciones.

En Zaragoza, la temperatura es algo más alta: 26°C como máxima y 12°C como mínima. El cielo aparece como poco nuboso y el viento sopla del SE a 10 km/h, con una probabilidad de lluvia del 5%. Es, por tanto, una de las capitales con menor riesgo de lluvia en la jornada.

Sur peninsular

El sur peninsular es, junto con el norte, el territorio donde la lluvia tiene más protagonismo. Ceuta ofrece una máxima de 18°C y una mínima de 15°C con cielo cubierto con lluvia. El viento del O a 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 100% reflejan un escenario de precipitaciones muy probables a lo largo del día.

Más al oeste, Sevilla presenta 23°C de máxima y 16°C de mínima con cubierto con lluvia escasa. El viento figura como C 0 km/h y la probabilidad de lluvia es del 90%, manteniendo la prudencia para actividades al aire libre, aunque se trate de lluvia de menor intensidad.

Mediterráneo

En la franja mediterránea, el cielo es variable y la lluvia aparece asociada a la nubosidad alta o a episodios concretos. Barcelona registra una máxima de 20°C y una mínima de 15°C. El pronóstico indica nubes altas y viento del E a 10 km/h, con probabilidad de lluvia 0%; es decir, condiciones sin precipitaciones previstas.

En València, la jornada cambia: máxima de 21°C y mínima de 16°C con nuboso con lluvia. El viento del E a 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 100% convierten a esta capital en una de las más afectadas por la lluvia en el área mediterránea.

Islas Baleares

En el archipiélago balear, la tendencia apunta a estabilidad. Palma alcanza 23°C de máxima y 10°C de mínima con poco nuboso. El viento sopla del E a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que sugiere una jornada con cielos mayormente despejados y sin amenaza de precipitaciones en la capital.

Este contraste con otras zonas del litoral peninsular refuerza la idea de que el viernes viene condicionado por frentes o masas de aire que se concentran en puntos concretos, según los datos de AEMET.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, la nubosidad predomina en las previsiones, aunque no necesariamente con lluvia. Las Palmas de Gran Canaria (otras) registran 21°C de máxima y 17°C de mínima con muy nuboso. El viento sopla del N a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 10%, un valor bajo que apunta más a cambios nubosos que a chubascos generalizados.

Con estos registros, el día en Canarias se presenta más orientado a la evolución de la nubosidad que a la presencia de lluvia, al menos en la capital analizada.

Recomendaciones

Si te desplazas por norte y sur , ten en cuenta la elevada probabilidad de lluvia en Bilbao, A Coruña, Ceuta y Sevilla (con valores entre 75% y 100%, según AEMET).

, ten en cuenta la elevada probabilidad de lluvia en (con valores entre 75% y 100%, según AEMET). En el centro , revisa el plan en Madrid (probabilidad de lluvia 100% ), mientras que Zaragoza se perfila más estable (5%).

, revisa el plan en (probabilidad de lluvia ), mientras que se perfila más estable (5%). Para el litoral mediterráneo , València es la capital más húmeda (100%), mientras Barcelona mantiene riesgo de lluvia 0%.

, es la capital más húmeda (100%), mientras mantiene riesgo de lluvia 0%. En Palma (0%) y Gran Canaria (10%), la jornada es más favorable para actividades al aire libre.

En resumen, el viernes 24 de abril de 2026 combina lluvias probables en áreas concretas con periodos más secos en otras. Para el detalle por municipio y la evolución horaria, conviene consultar las actualizaciones de AEMET en tiempo real.