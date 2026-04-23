El precio de la luz para el viernes 24 de abril de 2026 se sitúa en una media de 0,1430 €/kWh. Es una jornada con diferencias claras entre tramos: hay horas especialmente ventajosas para mover consumos y otras en las que conviene afinar para no pagar de más.
Según los datos de la jornada, la franja más barata se concentra entre las 14 y 15 horas con un precio de 0,0593 €/kWh. En el lado contrario, el pico máximo llega entre las 21 y 22 horas, cuando el kWh alcanza 0,2534 €/kWh. El semáforo del día marca AMARILLO, señal de que hay que elegir bien el momento.
Horas clave para ahorrar: del valle del mediodía al pico de la noche
- Hora más barata: 14-15 h con 0,0593 €/kWh.
- Hora más cara: 21-22 h con 0,2534 €/kWh.
- Franja más económica: alrededor de 0,06 €/kWh (zona de mínimo de la jornada).
La recomendación práctica para un hogar es sencilla: si puedes ajustar rutinas, traslada tareas como lavadora o lavavajillas a la ventana de precio más bajo, y evita concentrar consumos intensivos en la franja 21-22 h. En una jornada con este contraste, unos hábitos bien elegidos suelen pesar más que cualquier otra optimización.
Evolución por tramos: así cambia el precio a lo largo del día
Madrugada: desde la primera parte del día los precios se mueven en torno a valores moderados, con cifras cercanas a 0,1075–0,1108 €/kWh en las horas más tempranas, antes de que empiece el movimiento hacia precios más altos y, más adelante, los mínimos.
Mañana: la subida aparece con claridad conforme avanza la mañana. Entre 08-10 h se observan valores más elevados (por ejemplo, 0,1704 €/kWh en 08-09 h), y a partir de ahí se mantiene una tendencia de precios relativamente altos hasta acercarse al mediodía.
Tarde: es el tramo donde el día “da un respiro” al bolsillo. Los precios bajan de forma marcada y alcanzan el mínimo en la franja de 14-15 h (0,0593 €/kWh). Después, aunque sube ligeramente, se mantiene un nivel competitivo durante la tarde (por ejemplo, 15-16 h en torno a 0,0605 €/kWh).
Noche: el cambio de ritmo es el más importante: a partir de la tarde tardía el precio sube y culmina en el pico de la jornada. La hora más cara es 21-22 h con 0,2534 €/kWh, por lo que conviene programar consumos que no sean urgentes y dejar los usos inevitables para evitar concentrar gasto en ese tramo.
Precio de la luz por horas en España (viernes 24/04/2026)
- 00:00 – 01:00: 0.1075 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.1076 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1087 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1102 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.1108 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1124 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.121 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.1465 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.1704 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.1452 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.1997 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1678 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1413 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1337 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.0593 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0605 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.0677 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.0937 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.1998 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.2289 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2442 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.2534 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.1789 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.1629 €/kWh