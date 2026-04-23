El precio de la luz para el viernes 24 de abril de 2026 se sitúa en una media de 0,1430 €/kWh. Es una jornada con diferencias claras entre tramos: hay horas especialmente ventajosas para mover consumos y otras en las que conviene afinar para no pagar de más.

Según los datos de la jornada, la franja más barata se concentra entre las 14 y 15 horas con un precio de 0,0593 €/kWh. En el lado contrario, el pico máximo llega entre las 21 y 22 horas, cuando el kWh alcanza 0,2534 €/kWh. El semáforo del día marca AMARILLO, señal de que hay que elegir bien el momento.

Horas clave para ahorrar: del valle del mediodía al pico de la noche

Hora más barata: 14-15 h con 0,0593 €/kWh .

con . Hora más cara: 21-22 h con 0,2534 €/kWh .

con . Franja más económica: alrededor de 0,06 €/kWh (zona de mínimo de la jornada).

La recomendación práctica para un hogar es sencilla: si puedes ajustar rutinas, traslada tareas como lavadora o lavavajillas a la ventana de precio más bajo, y evita concentrar consumos intensivos en la franja 21-22 h. En una jornada con este contraste, unos hábitos bien elegidos suelen pesar más que cualquier otra optimización.

Evolución por tramos: así cambia el precio a lo largo del día

Madrugada: desde la primera parte del día los precios se mueven en torno a valores moderados, con cifras cercanas a 0,1075–0,1108 €/kWh en las horas más tempranas, antes de que empiece el movimiento hacia precios más altos y, más adelante, los mínimos.

Mañana: la subida aparece con claridad conforme avanza la mañana. Entre 08-10 h se observan valores más elevados (por ejemplo, 0,1704 €/kWh en 08-09 h), y a partir de ahí se mantiene una tendencia de precios relativamente altos hasta acercarse al mediodía.

Tarde: es el tramo donde el día “da un respiro” al bolsillo. Los precios bajan de forma marcada y alcanzan el mínimo en la franja de 14-15 h (0,0593 €/kWh). Después, aunque sube ligeramente, se mantiene un nivel competitivo durante la tarde (por ejemplo, 15-16 h en torno a 0,0605 €/kWh).

Noche: el cambio de ritmo es el más importante: a partir de la tarde tardía el precio sube y culmina en el pico de la jornada. La hora más cara es 21-22 h con 0,2534 €/kWh, por lo que conviene programar consumos que no sean urgentes y dejar los usos inevitables para evitar concentrar gasto en ese tramo.

Precio de la luz por horas en España (viernes 24/04/2026)