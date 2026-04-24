La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia una jornada marcada por la inestabilidad en la ciudad autónoma, con cielos cubiertos, chubascos débiles y una máxima que no superará los 18 grados.

La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este viernes, 24 de abril, sitúa a Ceuta bajo un escenario de notable inestabilidad atmosférica. Según los datos oficiales, la ciudad autónoma presentará cielos cubiertos acompañados de tormentas desde las primeras horas de la madrugada hasta el mediodía. A partir de las 12:00 horas, se espera que el panorama evolucione hacia un escenario encapotado con lluvias escasas que persistirán durante la tarde, para finalizar la jornada con cielos cubiertos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que durante la mañana se registren lluvias débiles, con un acumulado máximo de 0,1 litros por metro cuadrado en torno a las 02:00 horas. No obstante, estas lluvias remitirán al caer la tarde-noche. La AEMET advierte, además, de la posibilidad de que se produzcan fenómenos tormentosos tanto en la franja matinal como en la vespertina.

Termómetros en descenso y vigeras brisas

En el apartado térmico, Ceuta experimentará un descenso en las temperaturas máximas, que se situarán en un tope de 18 grados. Por su parte, las mínimas rondarán los 15 grados, valores muy similares a los 14 registrados en la jornada de ayer. A pesar de estos registros, la sensación térmica máxima podría alcanzar los 20 grados. El viento soplará de forma ligera con dirección oeste.

Previsión para el fin de semana: sábado y domingo

La tendencia de inestabilidad se mantendrá, aunque con matices, durante las próximas 48 horas:

• Sábado, 25 de abril: Se espera una jornada de abundantes nubes con presencia de lluvias escasas hasta el mediodía. A partir de ese momento, las precipitaciones cesarán, aunque la nubosidad persistirá. Los termómetros se mantendrán sin cambios significativos, con 18 grados de máxima y 15 de mínima (sensación térmica de entre 14 y 20 grados). El viento rolará a dirección este con carácter flojo.

• Domingo, 26 de abril: Persiste la probabilidad de precipitaciones. Durante la madrugada predominarán las nubes abundantes con lluvia escasa, dando paso a un cielo nuboso en la segunda mitad del día. Las temperaturas iniciarán un ligero ascenso, alcanzando los 20 grados de máxima y los 16 de mínima, con vientos de componente este.

El tiempo en municipios cercanos: Estepona y Benalmádena

La situación meteorológica en otras localidades del entorno también presenta variaciones significativas. En Estepona, se prevén cielos cubiertos con lluvia durante la mañana y un panorama encapotado con tormentas el resto del día. Las lluvias débiles podrían hacer acto de presencia a las 11:00 y a las 16:00 horas, con temperaturas entre los 15 y los 22 grados.

Por su parte, en Benalmádena los cielos estarán cubiertos con lluvia hasta las 12:00 horas, evolucionando a cielos muy nubosos con tormenta durante la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, especialmente concentradas a las 11:00 y las 13:00 horas, con una oscilación térmica entre los 14 y los 19 grados.