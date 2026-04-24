Comprueba si tu boleto ha sido premiado en los sorteos celebrados ayer jueves

La jornada del jueves 23 de abril de 2026 ha dejado una lluvia de premios repartida entre los principales juegos de azar del país. A continuación, te ofrecemos el resumen definitivo con las combinaciones ganadoras de la Bonoloto, Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y el Cupón de la ONCE.

Cupón Diario de la ONCE

El número del cupón 33764 ha sido premiado con 35.000 euros por billete en el sorteo de la ONCE correspondiente al jueves 23 de abril. Además, la serie 033 del mismo número ha sido agraciada con «La Paga» de 36.000 euros al año durante 25 años.

La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de ayer jueves ha sido:

11, 13, 20, 26, 27 y 34

Complementario: 10

Reintegro: 8

Lotería Nacional

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 23 de abril ha sido el 78726 para el primer premio.

Primer premio (30.000 euros al décimo) 78726

Segundo premio (6.000 euros al décimo) 20710

Reintegros (3 euros) 6 · 5 · 7

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de este jueves 23 de abril de 2026 ha sido el siguiente:

Combinación ganadora: 08 19 22 27 45 47

Complementario: 05

Reintegro: 7

EuroDreams

El número premiado del sorteo de EuroDreams de este 23 de abril de 2026, que ofrece grandes premios mensuales, ha sido:

• Números: 03 – 07 – 19 – 22 – 23 – 29

• Sueño: 2

Información sobre el cobro de premios

Si has resultado afortunado en alguno de estos sorteos, recuerda las normas básicas de cobro:

1. Validación: Te recomendamos validar siempre tus boletos en los puntos de venta oficiales o en las webs de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.

2. Plazos: Los premios de Loterías y Apuestas del Estado caducan a los 3 meses, mientras que los de la ONCE tienen un plazo de 30 días.

3. Hacienda: Los premios superiores a 40.000 € tienen una retención fiscal del 20% que se aplica sobre la cantidad que supere dicho límite.

Nota: Esta información es de carácter informativo. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.