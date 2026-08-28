Este viernes 28 de agosto de 2026, en Antena 3 (15:45), Pablo sufre un desmayo y, a partir de ese episodio, se descubre a la culpable de los robos en Sueños de Libertad, la telenovela ambientada en Toledo en los años 50.

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El avance de prensa de la semana (del 24 al 28 de agosto) sitúa ese desmayo como el detonante de una fase decisiva: las piezas de la investigación encajan y la identidad de la responsable sale a la luz.

Paralelamente a la resolución del caso de los hurtos, la trama avanza en el terreno sentimental: el avance apunta que Begoña le escribe una carta de amor a Andrés, aunque esa decisión habría sido condicionada por la manipulación de Beatriz. Es decir, la carta funciona tanto como declaración como consecuencia de influencias externas sobre Begoña.

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Gabriel se disculpó con Beatriz y Fina recibió una inesperada propuesta, según el mismo resumen semanal. Esos movimientos previos ayudan a explicar por qué el episodio de hoy llega cargado de consecuencias personales y de desconfianza acumulada.

Con Pablo desmayado y la culpable de los robos identificada, la trama abre interrogantes sobre las nuevas alianzas y las réplicas entre los personajes; la carta de Begoña añade además una capa de ambigüedad moral sobre las motivaciones detrás de las acciones.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Consulta la programación de tu operador por si hubiera cambios puntuales. En Ceuta, donde rige la hora peninsular (CEST), la emisión local de Antena 3 está prevista igualmente a las 15:45.

Si sigues la sobremesa, esta entrega del viernes puede ser de las que marcan la temporada: investigación resuelta, confesiones por escrito y consecuencias inmediatas para quienes pensaban tenerlo todo controlado.

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