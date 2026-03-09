El coste de la electricidad en el mercado mayorista oscilará entre los 123,64 euros/MWh de la madrugada y el mínimo de 75,1 euros/MWh previsto para la tarde

El precio de la luz hoy, lunes 9 de marzo de 2026, presenta variaciones significativas a lo largo de la jornada, lo que obliga a los consumidores a vigilar el reloj para optimizar el gasto energético. Según los datos del mercado eléctrico, la jornada estará marcada por un descenso progresivo del coste durante la mañana, alcanzando sus niveles más competitivos en la franja vespertina, antes de experimentar un nuevo repunte al cierre del día.

Para aquellos hogares que busquen reducir el impacto en su factura, conocer la evolución horaria es fundamental. El precio comenzará en niveles elevados durante la madrugada, pero ofrecerá un respiro importante a partir del mediodía, facilitando el uso de los electrodomésticos de mayor consumo en momentos específicos.

Las horas más baratas: el mejor momento para la lavadora

Si el objetivo es ahorrar, el tramo más económico de este lunes se concentra claramente en la tarde. El mínimo de la jornada se registrará a las 16:00 horas, momento en el que el precio de la luz caerá hasta los 75,1 euros/MWh.

Esta franja de ahorro se extiende de forma estable entre las 12:00 y las 18:00 horas. Durante este periodo, se encontrarán tarifas notablemente reducidas en comparación con el resto del día:

• 12:00 horas: 87,85 euros/MWh

• 14:00 horas: 82,13 euros/MWh

• 15:00 horas: 79,14 euros/MWh

• 17:00 y 18:00 horas: 80 euros/MWh

Concentrar el uso de la lavadora, el lavavajillas o el horno en torno a las 16:00 horas es la estrategia más eficiente para los consumidores este lunes.

Las horas más caras: máximos en la madrugada

Por el contrario, el precio de la luz hoy alcanza su pico más alto durante el inicio de la jornada. El máximo diario se ha registrado a las 01:00 horas, alcanzando los 123,64 euros/MWh.

La madrugada se ha mantenido en valores elevados, con 115,88 euros/MWh a las 02:00 y 114 euros/MWh a las 03:00. Incluso al comienzo de la mañana, los precios seguirán siendo altos, situándose en 109,41 euros/MWh a las 07:00 y 107,73 euros/MWh a las 08:00 horas. Asimismo, al final del lunes se espera un nuevo repunte que elevará el coste hasta los 115,4 euros/MWh a las 24:00 horas.

El precio de la luz hoy lunes 9 de marzo: hora a hora