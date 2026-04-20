España afronta este lunes 20 de abril de 2026 con un mapa térmico desigual: mientras el interior peninsular roza los 30°C en puntos del centro y del sur, el norte y el noroeste mantienen valores más moderados. La tendencia general, según los datos de AEMET extraídos de sus XML municipales públicos, apunta a predominio de cielos poco nubosos en varias zonas y a intervalos nubosos en otras, con probabilidades de lluvia bajas en la mayor parte del país.

En cuanto al viento, se observan brisas de componente sur, sureste o este en el interior y el tercio sur, y ajustes del flujo en costa y áreas del norte y del litoral mediterráneo. A continuación, repasamos cómo se presenta el día por regiones, tomando como referencia las capitales indicadas.

Norte peninsular

En el norte, la jornada se mueve entre nubes y claros. Bilbao registrará máx 25°C y mín 13°C, con intervalos nubosos y viento NO 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 10%, sin que, a priori, se espere un escenario de precipitaciones generalizadas.

Hacia Galicia, el cielo también parece mantenerse estable: para Coruña, A se prevé máx 17°C y mín 10°C, con poco nuboso y viento NO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, en línea con una mañana y tarde sin señales claras de lluvias.

Centro peninsular

El centro peninsular destaca por su confort diurno y noches frescas. En Madrid, la AEMET sitúa máx 28°C y mín 14°C. El cielo estará poco nuboso y el viento S 10 km/h, con probabilidad de lluvia del 0%, lo que favorece condiciones estables para la actividad al aire libre.

En Zaragoza, el ambiente se calienta más: máx 32°C y mín 14°C. Se esperan intervalos nubosos y viento SE 5 km/h, con una probabilidad de lluvia del 10%. En cualquier caso, el riesgo de precipitaciones aparece como limitado.

Sur peninsular

Al sur, el patrón vuelve a combinar temperaturas altas y cielos en diferentes grados de nubosidad. En Ceuta se prevé máx 20°C y mín 15°C, con nuboso y viento E 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que, pese a la nubosidad, no se anticipan lluvias.

En Sevilla, la jornada será más cálida, con máx 32°C y mín 14°C. La AEMET indica nubes altas y un viento E 5 km/h, manteniéndose la probabilidad de lluvia en el 0%. Es un escenario que sugiere un día luminoso aunque con paso de nubes altas.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo se presenta con nubosidad variable y temperaturas templadas. Para Barcelona, se esperan máx 23°C y mín 16°C, con intervalos nubosos y viento SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 10%, un porcentaje bajo que apunta a que, si hay cambios, serían puntuales.

En València, el día será algo más cálido: máx 26°C y mín 14°C. Predomina el poco nuboso y el viento SE 15 km/h, con probabilidad de lluvia del 0%. En términos prácticos, se trata de una jornada favorable para planes al aire libre en el entorno urbano y costero.

Islas Baleares

En las islas, el tiempo mantiene una tónica tranquila en comparación con otros patrones más inestables. Para Palma se prevé máx 23°C y mín 9°C, con poco nuboso y viento SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la jornada se perfila como seca.

El contraste térmico entre el día y la noche es el elemento a tener en cuenta: la diferencia entre la máxima y la mínima sugiere que al anochecer convendrá una capa extra, especialmente si se permanece al aire libre.

Islas Canarias

En Canarias, se combinan valores suaves con más nubosidad en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan máx 22°C y mín 17°C, con muy nuboso y viento N 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la nubosidad parece responder más a capas altas o ambiente húmedo que a condiciones de precipitación.

Con viento del norte más marcado, es recomendable tener en cuenta la sensación térmica, sobre todo si se sale temprano o por la tarde, ya que la brisa puede aumentar la percepción de frescor.

Recomendaciones

Ropa por capas : las mínimas rondan los 9°C en Baleares y los 14-15°C en varias capitales del interior y el sur.

: las mínimas rondan los 9°C en Baleares y los 14-15°C en varias capitales del interior y el sur. Actividad al aire libre : con probabilidades de lluvia 0%-10% en la mayoría de zonas, la jornada resulta en general favorable.

: con en la mayoría de zonas, la jornada resulta en general favorable. Atención al viento: en puntos con rachas más activas (por ejemplo, Las Palmas con N 20 km/h), puede influir en la sensación térmica.

En resumen, este lunes 20 de abril de 2026 ofrece un tiempo mayormente estable y seco, con temperaturas que van desde máximas de 17°C en el noroeste hasta 32°C en capitales del centro y del sur. La información consultada procede de AEMET en base a los datos municipales públicos, y puede variar a medida que avance el día.