El cierre de semana en la serie líder de Antena 3 viene marcado por la encrucijada de Carmen tras la invitación de Damián y el deseo de Luis de romper con todo. Mientras tanto, Cloe deja a Valentina en shock con una confesión inesperada que podría cambiar su destino.

La tensión en la casa de los De la Reina ha alcanzado un nuevo nivel tras el reconocimiento de Tasio como miembro de la dinastía. Sin embargo, la propuesta de Damián para que el antiguo operario y su mujer se muden a la mansión familiar ha caído como una bomba, especialmente para Carmen, quien debe decidir si está dispuesta a integrarse en un mundo de lujos y traiciones que siempre ha mirado con recelo.

Carmen y el dilema de la «Casa Grande»

Tras la inesperada oferta de Damián en el capítulo anterior, Carmen se encuentra en una situación de bloqueo emocional. La encargada de la perfumería no sabe cómo reaccionar ante la posibilidad de vivir bajo el mismo techo que la familia De la Reina. Esta decisión no solo afectará a su matrimonio con Tasio, sino que la pondrá en el punto de mira de un Gabriel que, lejos de acogerles, sigue buscando la forma de librarse de su nuevo «hermano».

Por su parte, Begoña mantiene una actitud gélida e impasible ante Gabriel, demostrando que ya no se deja amedrentar por sus tácticas de control.

Un giro radical para Luis y Luz

Tras su dimisión de la junta directiva, Luis parece tener claro que su futuro ya no está entre las paredes de las Perfumerías Brossard-De la Reina. En la entrega de este viernes, el perfumista y Luz mantienen una conversación trascendental en la que deciden dar un giro absoluto a sus vidas. ¿Significará esto su marcha definitiva de la colonia?

Secretos, traumas y accionistas

El capítulo 498 también trae avances significativos en las tramas secundarias:

• La revelación de Cloe: La joven le confiesa a Valentina un secreto impactante que arroja luz sobre sus dudas respecto a su cumpleaños y sus relaciones personales.

• Pablo y el poder: Pablo descubre la verdadera y oscura personalidad de uno de los accionistas de la empresa, una información que podría ser vital para los movimientos estratégicos de la compañía.

• Superación: Manuela logra enfrentarse y superar por fin un trauma del pasado, mientras que Nieves descubre que Mabel ha cumplido su amenaza de dejar de trabajar para su padre.