El cierre de semana en ‘La Promesa’ llega cargado de revelaciones. Mientras Martina prepara su marcha a Nueva York con el corazón dividido, la inesperada aparición de Ciro deja a Alonso y Lorenzo en estado de shock. Además, Leocadia confiesa su mayor secreto, cambiando las reglas del juego para Cristóbal.

La tensión acumulada durante toda la semana en el palacio de los Luján explota en este capítulo 775. Tras los enfrentamientos físicos a los que casi llegaron Alonso y Lorenzo el día anterior, el Marqués ha decidido dar un golpe sobre la mesa y dejar de ser condescendiente con el capitán. Sin embargo, ninguno de los dos esperaba que la llegada de un desconocido fuera a interrumpir sus planes.

¿Quién es Ciro? La llegada que nadie esperaba

En el clímax del episodio de este viernes, la entrada de un nuevo personaje, Ciro, deja a Alonso y Lorenzo de piedra. Su presencia promete abrir nuevas incógnitas en la trama y poner a prueba las alianzas actuales. ¿Es un aliado, un enemigo o alguien del pasado que vuelve para reclamar lo que es suyo?

Por otro lado, la guerra psicológica continúa: Ángela no duda en enfrentarse al capitán, recomendándole con sarcasmo que busque ayuda psiquiátrica para tratar sus evidentes problemas mentales.

Despedidas amargas y dilemas morales

La trama de Martina llega a un punto de no retorno. Aunque Adriano ha aceptado finalmente su partida a Nueva York y le ha deseado felicidad, la joven se siente profundamente herida por tener que alejarse de los niños y de él. Es Jacobo quien intenta convencerla de que, por una vez, debe ser egoísta y mirar por su propio futuro.

En el servicio, los corazones también están en vilo:

• El cura y María: Samuel intenta vender la relación de María y Carlo como un cuento de hadas, pero la realidad es otra. En un momento de intimidad, María le confiesa al cura que las cosas con Carlo no van bien, reavivando una chispa de esperanza y conflicto en el religioso.

• Nuevos horizontes: Enora le propone a Toño un cambio de vida radical: encargarse juntos del control de calidad de motores en el extranjero.

El gran secreto de Leocadia

Si la llegada de Ciro no fuera suficiente, el capítulo cierra con una confesión que lo cambiará todo. Leocadia decide revelar a Cristóbal uno de sus secretos mejor guardados. El mayordomo, acostumbrado a manejar toda la información del palacio, se queda absolutamente sin palabras. Esta revelación promete poner en jaque la posición de la señora de Figueroa y su relación con el servicio.