El Elche recibe este viernes 13 de febrero al conjunto navarro con el objetivo de hacer valer su fortaleza como local. Un Osasuna asentado en la zona media busca mejorar sus números lejos de El Sadar para seguir soñando con los puestos europeos de LaLiga EA Sports.

La jornada 24 de LaLiga EA Sports arranca este viernes en tierras ilicitanas. El Elche (15º, 24 puntos) y Osasuna (9º, 29 puntos) se ven las caras en un duelo de dinámicas opuestas. Mientras los de casa pelean por alejarse definitivamente de los puestos de peligro, los rojillos quieren recuperar la regularidad tras sus últimos compromisos ante Celta y Villarreal para no descolgarse de la pelea por la séptima plaza.

Horario: ¿A qué hora empieza el Elche – Osasuna?

El encuentro se disputará hoy, viernes 13 de febrero, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española). El escenario será el Estadio Martínez Valero, donde el conjunto franjiverde ha logrado la mayoría de sus puntos esta temporada.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Los aficionados podrán seguir el choque a través de las siguientes opciones televisivas en España:

• Plataforma principal: DAZN España y el canal específico DAZN LaLiga.

• Hostelería: Para aquellos que acudan a establecimientos públicos, el partido estará disponible en LaLiga TV Bar.

• Streaming: A través de la App de DAZN disponible en Smart TV, móviles y tablets.

El análisis: El fortín ilicitano contra la fragilidad visitante de Osasuna

El partido viene marcado por las estadísticas de ambos equipos en sus respectivos roles:

• Elche: Los ilicitanos son un equipo difícil de batir en casa, donde han sumado 5 victorias y 5 empates, encajando solo 2 derrotas. Tras enfrentarse recientemente a gigantes como el Barça y la Real Sociedad, el equipo busca tres puntos vitales antes de visitar San Mamés en la próxima jornada.

• Osasuna: El equipo de Jagoba Arrasate llega en la zona noble de la tabla (9º), pero con una asignatura pendiente fuera de casa, donde este curso solo ha podido rascar 2 victorias en 12 desplazamientos. Con 28 goles a favor y 28 en contra, la regularidad defensiva será clave para frenar el ataque local.

Clasificación y futuro inmediato

Una victoria del Elche les permitiría escalar posiciones y meter presión a los equipos que marcan el descenso. Por su parte, Osasuna quiere los tres puntos para llegar con confianza a su próximo gran reto: recibir al Real Madrid en El Sadar.