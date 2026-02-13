El conjunto de Sergio Scariolo visita este viernes 13 de febrero el Belgrado Arena con una misión urgente: frenar la sangría de derrotas fuera de casa. Tras caer de forma consecutiva en París, Atenas y Dubái, los blancos necesitan una victoria en Serbia para blindar su puesto en el Top 6 de la Euroliga.

La Euroliga 2025-26 llega a su jornada 28 con un examen de fuego para el Real Madrid. A pesar de su dominio incontestable en la Liga Endesa, donde marcha líder, el equipo madrileño se ha convertido en el peor visitante de la zona noble europea (4 victorias y 10 derrotas). Hoy, en uno de los pabellones más calientes del continente, el Madrid debe demostrar que tiene la madurez necesaria para ganar lejos del calor de su afición.

Horario: ¿A qué hora empieza el Partizán – Real Madrid?

El balón se pondrá en juego hoy, viernes 13 de febrero, a las 20:30 horas (hora peninsular española). El escenario será el imponente Belgrado Arena, donde el Partizán suele transformar su juego gracias al empuje de su hinchada.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

El encuentro se emitirá en exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+:

• Canal principal: Movistar Plus+ (dial 7).

• Canal temático: Movistar Deportes (dial 63).

• Online: Disponible en la App de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

El análisis: El líder de la ACB contra el «matagigantes» serbio

El contraste de dinámicas marcará el desarrollo del juego:

• Real Madrid: Los de Scariolo vienen de ganar con solvencia al Coviran Granada (94-79) en el Movistar Arena, pero arrastran una racha de tres derrotas seguidas como visitantes en Europa. El equipo necesita recuperar la solidez defensiva que le faltó en los minutos finales ante Panathinaikos y Dubái.

• Partizán: Pese a ocupar la 17ª posición, los serbios llegan con la moral por las nubes. En la última jornada pasaron por encima del Panathinaikos (78-62) con una exhibición de Cameron Payne, Sterling Brown e Isaac Bonga. Su objetivo es aprovechar la «fobia» del Madrid a los pabellones rivales para seguir escalando puestos.

La clave: El control del ritmo

Para el Real Madrid será vital no contagiarse del juego eléctrico y emocional que propone el Partizán en su casa. El control del rebote y evitar las pérdidas que permitan correr a Payne serán los pilares sobre los que el conjunto blanco deberá construir su camino de vuelta a la victoria en Europa.