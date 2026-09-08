El capítulo 641 de Sueños de Libertad, que Antena 3 emite hoy a las 15:45, centra su trama en la espera del resultado de la biopsia del tumor del director financiero Pablo.

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Según el avance del episodio, la atención se desplaza a la salud de Pablo, vinculado a la fábrica Perfumerías De la Reina. Tras despertar de la operación, el parte inicial fue favorable —«todo parece haber salido bien»— pero queda por confirmar si el tumor es maligno. Salazar presiona al médico en busca de respuestas y, según el avance, el pronóstico que recibe «le deja muy preocupado», lo que abre la posibilidad de un calendario médico más complejo. Esa incertidumbre condiciona decisiones familiares y laborales dentro de la trama.

La biopsia es el punto de inflexión: su resultado determinará diagnóstico y próximos pasos.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El capítulo se centra en la crisis sanitaria de Pablo y en la espera del informe que podrá confirmar o descartar malignidad. Aunque la intervención superada reduce el riesgo inmediato, la trama recupera la tensión mediante la reacción de los cercanos y las implicaciones profesionales en Perfumerías De la Reina, según el avance del episodio. No se introducen tramas nuevas; el desenlace dependerá de la comunicación del resultado médico.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Los ceutíes pueden seguir el capítulo por Antena 3 en la TDT en Ceuta.

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