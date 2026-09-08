El presentador catalán inició la tercera temporada de ‘El diario de Jorge’ en Telecinco lanzando varios dardos al grupo de comunicación por la reestructuración de la tarde, la diversidad en la cadena y la ideología de sus formatos

Jorge Javier Vázquez ha estrenado la tercera temporada de ‘El diario de Jorge’ en Telecinco y lo ha hecho sin reprimir sus opiniones, lanzando diversos ataques hacia Mediaset relacionados con la ideología de sus programas, la diversidad en el grupo y los constantes ajustes de programación. Este regreso se produce en el contexto de una nueva reestructuración de las tardes de la cadena, implantada este lunes 7 de septiembre tras la cancelación del espacio ‘De lunes a viernes’.

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La nueva oferta vespertina de Telecinco incluye la vuelta del formato conducido por el comunicador catalán y el estreno de ‘Rueda la letra’, un nuevo concurso presentado por Carlos Sobera que recupera la dinámica de ‘El Rosco’ bajo la denominación de ‘La Rueda’, tras la sentencia del Tribunal Supremo en contra de Atresmedia e ITV Studios por los derechos de ‘Pasapalabra’.

Comentarios sobre la diversidad y la línea editorial del grupo

En los primeros minutos de la emisión, durante la habitual conexión con el presentador Ion Aramendi, Jorge Javier Vázquez recurrió al humor para comentar la composición de la parrilla del grupo de comunicación durante su ausencia estival. «La verdad es que me habéis obligado a volver porque de verdad nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset y he dicho tengo que volver. Vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza», manifestó el comunicador antes de dar inicio formal al espacio.

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Jorge Javier en su regreso de temporada: "Nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset, vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza" pic.twitter.com/vdZDsk3Sey — EliamSweet (@eliamsweet) September 7, 2026

Posteriormente, al dirigirse a la audiencia para dar la bienvenida a la nueva temporada, el presentador aludió de manera velada a la línea editorial y política de diversos formatos de Mediaset, entre los que figuran ‘El programa de Ana Rosa’, ‘En boca de todos’ o ‘Horizonte’, caracterizados por un enfoque escorado hacia la derecha y por sus continuas críticas a la gestión del Gobierno. «Bienvenidos a ‘El diario de Jorge’, muy buenas tardes. Vuelve la espuma del mar, vuelve la alegría de vivir, vuelve Jorge Javier», comenzó señalando el conductor del programa.

En esa misma intervención, el comunicador fijó su postura respecto al papel de su formato en comparación con el resto de la oferta televisiva de la cadena: «Y en un momento en el que hay tantísimos programas en este grupo en los que se habla de que se rompe España, no os preocupéis que en este programa la vamos a coser, cada tarde», sentenció de forma directa.

Jorge Javier en su regreso de temporada: "Nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset, vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza" pic.twitter.com/vdZDsk3Sey — EliamSweet (@eliamsweet) September 7, 2026

Críticas por los reajustes de horario en la parrilla vespertina

Además de sus valoraciones sobre los contenidos y el enfoque ideológico de la cadena, Jorge Javier Vázquez expresó su malestar por las decisiones de la dirección del grupo relativas al posicionamiento de su programa en la parrilla diaria. Instantes antes de dar paso a los contenidos de la jornada, el presentador hizo mención explícita al nuevo horario de emisión.

«Son las 18:57 horas», afirmó el conductor al consultar la hora, para corregirse de inmediato: «Ah no, 17:57». A continuación, el comunicador justificó el despiste relacionándolo con las continuas modificaciones sufridas por el espacio desde su estreno. «Es que vamos a ver, vamos a por el tercer año y es el tercer cambio de horario, entenderéis que estamos ya como las locas», concluyó el presentador en referencia a las decisiones organizativas de la cúpula de Mediaset.