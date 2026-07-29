Ibai Llanos ha explicado cómo se gestionó la polémica protección utilizada por RoRo en su combate contra Samy Rivers. El organizador asegura que desconocía que la española necesitara un casco especial para protegerse la nariz y admite que, de haber recibido esa información desde el principio, habría buscado otra rival.

Ibai Llanos ha dado su versión sobre una de las principales polémicas de La Velada del Año VI: el casco utilizado por RoRo durante su combate contra Samy Rivers.

El creador de contenido ha asegurado que no conoció personalmente la necesidad de esa protección hasta que el problema ya había provocado el malestar del equipo de la mexicana. Según su relato, cuando aceptó el enfrentamiento sabía que RoRo arrastraba algunos problemas físicos, pero nadie le comunicó que no pudiera recibir impactos directos en la nariz.

“Nadie me dijo que necesitaba un casco especial”, explicó Ibai durante un directo en el que trató de reconstruir lo sucedido entre la organización, los entrenadores y los equipos de ambas participantes.

El combate correspondió a la sexta edición de La Velada, celebrada el 25 de julio de 2026 en el estadio de La Cartuja de Sevilla, y no a La Velada del Año V, como aparece en algunas referencias sobre la controversia.

Ibai admite que habría cambiado el combate

El organizador fue especialmente contundente al valorar la información que recibió antes de cerrar el enfrentamiento.

Ibai aseguró que, si desde el primer momento le hubieran explicado que RoRo no podía recibir golpes en la nariz por una intervención anterior, probablemente no habría autorizado su participación.

“Si no puede recibir golpes en la nariz, ¿cómo va a boxear?”, planteó durante su explicación. En su opinión, la prioridad tendría que haber sido garantizar la seguridad de la participante antes de tratar de adaptar el equipamiento para que pudiera subir al cuadrilátero.

El streamer sostuvo que en ese escenario habría sido preferible cambiar de rival o cancelar la participación de RoRo, en lugar de llegar a las horas previas con una discusión abierta sobre las condiciones del combate.

Sus palabras no cuestionan necesariamente el informe médico presentado por la influencer, sino la forma en la que esa circunstancia fue trasladada dentro de la organización.

Por qué RoRo necesitaba un casco diferente

La polémica comenzó durante el pesaje previo a La Velada. RoRo explicó que había sido operada de la nariz aproximadamente un año antes y que necesitaba utilizar un casco que evitara impactos directos en esa zona.

La protección propuesta incorporaba una estructura rígida delante del rostro. El diseño impedía que los guantes alcanzaran fácilmente la nariz, pero provocó dudas sobre si ambas boxeadoras competirían en condiciones equivalentes.

RoRo afirmó que había comunicado su situación con antelación y que entendía que el casco había recibido el visto bueno de la organización. Sándor Martín, responsable deportivo del evento, explicó entonces que su equipo había pedido a la participante que presentara una protección adecuada y que una primera propuesta había sido rechazada.

Ibai sostiene ahora que esos intercambios se produjeron dentro del área deportiva, pero que la información sobre la limitación médica no llegó directamente hasta él cuando se diseñó el combate.

Samy Rivers se enteró poco antes de la pelea

El principal motivo del enfado de Samy Rivers fue que su equipo no había sido informado previamente de que RoRo utilizaría una protección distinta.

La mexicana consideró que la estructura rígida podía condicionar la pelea, tanto porque protegía más el rostro de su rival como porque podía provocar molestias o lesiones al golpearla.

Rivers llegó a plantear que no disputaría el combate si no se encontraba una solución que garantizara condiciones comparables. Durante el pesaje aseguró que su equipo había conocido la existencia del casco especial prácticamente a última hora.

Ibai ha reconocido que esa comunicación debió producirse mucho antes. Según su versión, el problema no fue únicamente el casco, sino que una decisión que afectaba directamente a las dos participantes no se compartiera a tiempo con todas las partes.

El acuerdo que evitó la cancelación

Después de varias reuniones entre la organización, los entrenadores y los equipos, RoRo y Rivers alcanzaron un acuerdo que permitió mantener el combate.

La solución consistió en modificar la protección de RoRo: se retiró parte de la zona inferior de la estructura y se acolchó la barra rígida. Rivers también utilizaría un casco con protección frontal, aunque de un modelo diferente.

Durante el anuncio del acuerdo, ambas partes defendieron que las zonas protegidas y desprotegidas serían equivalentes, pese a que las piezas no pertenecieran a la misma marca.

El equipo de Rivers aceptó finalmente el modelo modificado y las dos creadoras confirmaron públicamente que subirían al ring.

La organización evitó así la cancelación de uno de los combates con mayor expectación de la noche, aunque la discusión continuó en redes sociales antes y después del evento.

Ibai niega que quisiera favorecer a RoRo

Una parte de las críticas señaló directamente a Ibai y acusó a la organización de permitir una ventaja para la participante española.

El streamer ha rechazado esa interpretación. En su explicación aseguró que nunca habría impulsado deliberadamente una medida que perjudicara a Rivers y presentó lo ocurrido como un fallo de comunicación entre diferentes áreas de La Velada.

También defendió que RoRo comunicó su necesidad al equipo deportivo y que no existen pruebas de que actuara con la intención de obtener una ventaja competitiva. El problema, según Ibai, fue que esa información no llegó de forma clara y simultánea a la organización general y al equipo rival.

El creador de contenido quiso además separar la controversia previa del desempeño de ambas sobre el cuadrilátero, donde considera que protagonizaron uno de los combates más destacados de la edición.

RoRo ganó el combate por decisión unánime

RoRo terminó imponiéndose a Samy Rivers por decisión unánime de los cinco jueces.

El combate fue igualado, pero los integrantes del jurado otorgaron la victoria a la española. La pelea llegó después de que ambas aceptaran las modificaciones pactadas y sus respectivos equipos validaran el equipamiento definitivo.

La victoria permitió a RoRo resarcirse de su derrota en la edición anterior, aunque parte de la conversación posterior quedó centrada nuevamente en la diferencia entre los cascos.

Ibai ha elogiado la actuación de la influencer y sostiene que la polémica sobre el equipamiento no debería utilizarse para invalidar automáticamente su rendimiento deportivo.

Un fallo de comunicación que pudo cancelar el combate

La explicación del organizador no cierra completamente el debate, pero aclara su posición: él no fue informado al comienzo de que RoRo necesitaba evitar impactos en la nariz.

La controversia deja una lección para futuras ediciones de La Velada. Cualquier condición médica capaz de modificar el equipamiento o las reglas de un combate debe conocerse desde el momento en el que se seleccionan los participantes y ser comunicada inmediatamente al equipo contrario.

Ibai considera que RoRo no actuó con mala fe, pero también admite que una persona que no puede recibir golpes en una parte central del rostro difícilmente debería aceptar un combate de boxeo sin que todas las medidas hayan sido previamente estudiadas y pactadas.