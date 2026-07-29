Las principales revistas del corazón publicadas este miércoles 29 de julio de 2026 coinciden en uno de los grandes acontecimientos sociales del verano: la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez en la Costa Brava. Las vacaciones de Sara Carbonero, la celebración de Rocío Crusset en Ibiza y las imágenes de Ferran Torres completan la actualidad del quiosco.

Las revistas del corazón llegan este miércoles a los quioscos españoles con la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez como gran protagonista de la semana.

El enlace aparece destacado en las portadas de ¡HOLA!, Semana, Lecturas y Diez Minutos, aunque no todas las publicaciones le conceden el mismo espacio. Mientras las tres primeras cabeceras sitúan la ceremonia entre sus contenidos principales, Diez Minutos apuesta como imagen central por la celebración española de Rocío Crusset y Charlie Schein en Ibiza.

Las revistas también incluyen las vacaciones de Sara Carbonero en Cádiz, una posible nueva ilusión de Ferran Torres, el cumpleaños de Carlota Casiraghi y una entrevista personal con Esperanza Gracia.

La boda de Susanna Griso domina las portadas

Susanna Griso y Luis Enríquez se casaron el sábado 25 de julio en S’Agaró, en la Costa Brava, después de aproximadamente un año y medio de relación.

La pareja celebró una ceremonia civil de ambiente informal y veraniego, acompañada por más de 200 familiares, amigos y conocidos del mundo de la televisión, el periodismo y la empresa. Los festejos se extendieron durante dos días e incluyeron una celebración previa frente al mar.

El enlace se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos sociales más comentados del verano. Además de los vestidos de la presentadora, llamó especialmente la atención el estilismo elegido por Luis Enríquez, que acudió con una guayabera rosa y pantalones claros.

Las críticas y bromas publicadas en redes sociales llevaron al novio a defender públicamente su elección y a lamentar que algunas fotografías transmitieran una imagen equivocada de su estado de ánimo durante la boda.

La portada de ¡HOLA!: todos los detalles del enlace

La revista ¡HOLA! sitúa a Susanna Griso como protagonista de su nuevo número y dedica un amplio reportaje a los dos días de celebraciones en la Costa Brava.

La publicación muestra los vestidos, los invitados y algunos de los momentos más especiales de la boda. También aborda cómo Susanna y Luis han unido sus respectivas familias en esta nueva etapa sentimental.

La cabecera completa su portada con otras bodas celebradas recientemente. Entre ellas se encuentra la segunda celebración matrimonial de Rocío Crusset y Charlie Schein en Ibiza y el enlace de Isabel de Habsburgo-Lorena con Carlos de Palacio Gaytán de Ayala en Viena.

¡HOLA! también publica imágenes de la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Trump en las Bahamas y adelanta los planes matrimoniales de Mirko Sajonia-Coburgo y Marta Embid.

Sara Carbonero reaparece durante una escapada a Cádiz

Otra de las exclusivas destacadas por ¡HOLA! está protagonizada por Sara Carbonero, fotografiada durante una escapada en alta mar en Cádiz.

La periodista atraviesa un periodo especialmente delicado tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el pasado 12 de abril. La revista presenta el viaje como un momento de tranquilidad y desconexión durante uno de los veranos más difíciles para Carbonero.

La publicación muestra a la periodista disfrutando del mar y de su refugio gaditano, alejada temporalmente de la exposición pública y acompañada por personas de su círculo más cercano.

Semana apuesta por la boda y entrevista a Esperanza Gracia

La revista Semana también lleva a portada las mejores imágenes del enlace de Susanna Griso y Luis Enríquez.

La cabecera repasa algunos de los momentos más emotivos de la celebración, el ambiente relajado elegido por los novios y la presencia de numerosos compañeros de la presentadora de Espejo Público.

Otro de sus contenidos destacados es una entrevista con Esperanza Gracia. La conocida astróloga abre las puertas de su casa y recuerda sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional, así como las dificultades que encontró al comenzar a hablar públicamente de astrología y espiritualidad.

Lecturas habla de una posible ilusión de Ferran Torres

La revista Lecturas vuelve a situar la boda de Susanna Griso entre sus historias centrales, con fotografías de los novios, los invitados y los detalles de la ceremonia.

Sin embargo, uno de sus reclamos más comentados está relacionado con Ferran Torres. La publicación muestra al futbolista durante sus vacaciones en Ibiza acompañado por una joven italiana, a la que identifica como azafata de vuelo.

Las imágenes muestran una aparente complicidad entre ambos, aunque por el momento no existe confirmación pública de que mantengan una relación sentimental. Por tanto, debe hablarse de un posible acercamiento y no de un noviazgo confirmado.

El futbolista ha elegido Ibiza para descansar después de la victoria de la selección española en el Mundial. Otros integrantes del equipo nacional también han pasado parte de sus vacaciones en la isla.

Lecturas completa su portada con el 40.º cumpleaños de Carlota Casiraghi y la felicidad de Joan Manuel Serrat después de convertirse en bisabuelo.

Diez Minutos lleva a Rocío Crusset como protagonista

Aunque incluye la boda de Susanna Griso, la revista Diez Minutos reserva su imagen principal para Rocío Crusset y Charlie Schein.

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero celebró en Ibiza una segunda fiesta matrimonial después de haberse casado con Schein el 30 de mayo en Nueva York.

La celebración española tuvo lugar el viernes 24 de julio y reunió a familiares y amigos en un ambiente más informal. La pareja disfrutó de una jornada en barco y de una ceremonia frente al mar, para la que la modelo eligió un vestido satinado.

Diez Minutos también recoge imágenes de la boda de Susanna y Luis, además de unas declaraciones personales de Julia Janeiro sobre su vida y su relación con la exposición mediática.

Pronto apuesta por los posados del verano

La revista Pronto se distancia parcialmente del predominio de las bodas y dedica su portada a los posados veraniegos más comentados de los famosos.

La publicación también aborda la situación personal de Tita Cervera, las novedades relacionadas con la ley de dependencia y la decisión de Terelu Campos de poner a la venta su vivienda.

El número incluye además contenidos prácticos sobre salud digestiva durante el verano y una nueva entrega de su coleccionable de cocina fresca.

Susanna Griso, protagonista indiscutible del quiosco

Aunque cada publicación añade sus propias exclusivas, la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez funciona como el gran hilo conductor de las revistas de esta semana.

El enlace reúne varios elementos habituales de la prensa del corazón: una presentadora conocida, numerosos invitados famosos, diferentes vestidos, una celebración frente al mar y una polémica inesperada por el atuendo del novio.

Rocío Crusset, Sara Carbonero y Ferran Torres completan un quiosco marcado por las bodas, las vacaciones y las nuevas historias sentimentales del verano.